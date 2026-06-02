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Santiago de Compostela

Sara Somoza e Ismael Eirexas inician en Santiago su residencia artística con 'Monxa Millo Sentinela'

La Cidade da Cultura y el Salón Teatro acogerán durante junio el desarrollo del proyecto, que culminará con una muestra abierta al público el 19 de junio

Redacción
02/06/2026 13:23
Las artistas participarán junto al resto de seleccionados en las Residencias Paraíso 2026
Las artistas participarán junto al resto de seleccionados en las Residencias Paraíso 2026
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Las artistas Sara Somoza e Ismael Eirexas Romeü han iniciado en Santiago de Compostela su participación en la décima edición de las Residencias Paraíso, el programa impulsado por el Colectivo RPM para apoyar procesos de creación en danza y artes vivas.

Hasta el 14 de junio, la Cidade da Cultura acogerá una primera fase de trabajo de Monxa Millo Sentinela, una investigación escénica que parte de tres figuras arquetípicas —la monja, el maíz y el centinela— para explorar conceptos relacionados con la espera, la transformación y la identidad en el contexto cultural gallego.

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Posteriormente, el proyecto continuará su desarrollo en el Salón Teatro del Centro Dramático Galego entre el 15 y el 19 de junio. La residencia culminará con una muestra abierta al público del trabajo en proceso el viernes 19 de junio a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Somoza, creadora escénica, centra su investigación en las existencias más frágiles y en las tensiones entre ficción y documental, mientras que Eirexas Romeü desarrolla una propuesta artística vinculada al transformismo, la performance y la reinterpretación de prácticas culturales gallegas desde una perspectiva crítica y queer. Ambos forman parte del colectivo Laboratorio da Fame.

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Además de esta residencia, las artistas participarán junto al resto de seleccionados en las Residencias Paraíso 2026 en un encuentro profesional que se celebrará en septiembre en la Illa de San Simón, en Redondela.

Las Residencias Paraíso están promovidas por el Colectivo RPM con el apoyo de la Xunta de Galicia y la colaboración de distintas instituciones culturales gallegas, consolidándose como uno de los principales programas de apoyo a la creación contemporánea en Galicia.

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