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Santiago de Compostela

Román Rodríguez insta al Concello de Santiago a resolver el conflicto de limpieza y conserjería en los colegios públicos

El conselleiro de Educación recuerda que el servicio es de competencia municipal y pide medidas para minimizar las incidencias derivadas de la huelga

Agencias
02/06/2026 15:34
La huelga convocada por la CIG afecta al personal de limpieza y conserjería de los colegios públicos de infantil y primaria de Santiago durante los días 1 y 2 de junio
El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, atribuyó al Ayuntamiento de Santiago la responsabilidad de gestionar el conflicto laboral
Europa Press/Archivo
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El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha remarcado que la competencia del servicio de conserjes y de limpieza en los colegios públicos de Santiago, en huelga para denunciar la "precariedad" por el incumplimiento de la concesionaria de mejoras laborales previstas en el nuevo contrato, es del Ayuntamiento, a quien ha instado a tratar de "arreglar esta problemática" para "minimizar las incidencias".

En declaraciones a los medios este martes en un acto en la Cidade da Cultura, el responsable autonómico ha lamentado que la huelga "está generando muchas molestias" y ha recordado que el consistorio local tiene el servicio "privatizado".

Así, ha señalado que el alumnado debe estar "en un ambiente saludable" y con "todos los servicios" que, en este caso, ha reiterado, "son competencia exclusiva del Ayuntamiento".

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En esta línea, ha manifestado que el consistorio local "elige cómo lo presta" y ha reprochado al Ejecutivo de Goretti Sanmartín que el BNG "siempre habla de privatización de servicios públicos y aquí lo tiene privatizado".

"Las condiciones, quien tiene que arreglarlas es el órgano del servicio, que es el ayuntamiento, que tiene que negociar con la empresa y la empresa con los trabajadores. Eso pasa siempre y el BNG lo sabe perfectamente porque cuando hay una concesión administrativa del Gobierno autonómico y hay un problema, lo primero que dicen es que es culpa del Gobierno, no de la empresa. Eso es una excusa de mal pagador", ha enfatizado.

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