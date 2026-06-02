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Santiago de Compostela

El Palacio de Congresos culmina la renovación de su cocina para reforzar la atención a grandes eventos

La actuación forma parte de un plan de inversiones de 3,9 millones de euros impulsado por el Consorcio de Santiago e incluye la modernización de equipamientos y la reorganización de espacios

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/06/2026 16:00
La renovación integral de la cocina y la cafetería del Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia se enmarca en las actuaciones financiadas por el Consorcio de Santiago
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El Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia ha culminado la renovación integral de su cocina y cafetería, una actuación destinada a adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de la actividad congresual y mejorar la capacidad de servicio del recinto. La intervención forma parte de un plan de inversiones impulsado por el Consorcio de Santiago que suma 3,9 millones de euros entre 2024 y 2026.

La reforma responde a la necesidad de actualizar unas instalaciones que, tres décadas después de la inauguración del edificio, habían quedado obsoletas para atender el volumen de asistentes que generan congresos, convenciones y otros eventos profesionales. El objetivo es garantizar la prestación de servicios de restauración a gran escala en un espacio con capacidad para más de 2.100 personas.

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Las obras han supuesto una reorganización completa de las áreas de cocina, cafetería y comedor, así como de parte del sótano destinado a la recepción de mercancías y al almacenamiento de productos frescos, congelados, bebidas y material de mantenimiento. También se han renovado los vestuarios y aseos del personal y se ha habilitado una nueva zona para la gestión y salida de residuos clasificados.

Además de la redistribución de espacios, el proyecto incluyó la sustitución de todo el equipamiento de cocina, que había quedado desfasado tras años de uso. Los nuevos sistemas permiten mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y optimizar los procesos de trabajo vinculados al servicio de catering y restauración.

La actuación se enmarca en un conjunto de mejoras realizadas en el Palacio de Congresos en los últimos años. Entre ellas figura la renovación completa de la cubierta del edificio para solucionar problemas de filtraciones y garantizar la estanqueidad de la infraestructura. Asimismo, el Consorcio prevé licitar este mes la sustitución de todas las carpinterías exteriores e interiores, una obra valorada en más de 500.000 euros que permitirá mejorar el aislamiento térmico y acústico, la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble.

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Desde octubre de 2024, la gestión del Palacio de Congresos corre a cargo del Grupo Hotusa mediante un contrato de concesión de servicios. La empresa ha realizado además inversiones propias por valor de 350.000 euros destinadas a la modernización de equipamientos digitales, oficinas, aseos y aparcamientos.

Con una superficie de 15.000 metros cuadrados, el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia es una de las principales infraestructuras de turismo de negocios de Santiago y acoge anualmente congresos, ferias, jornadas profesionales, eventos corporativos y actividades culturales.

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