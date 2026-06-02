O Ateneo de Santiago proxecta 'Contratei un asasino a soldo' no ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
A cinta combina humor negro, melancolía e situacións absurdas
O Ateneo de Santiago continúa co ciclo dedicado ao director finlandés Aki Kaurismäki coa proxección de Contratei un asasino a soldo (I Hired a Contract Killer), unha das obras máis recoñecidas da súa filmografía. A sesión terá lugar o martes 2 de xuño, ás 19.00 horas, no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, situado na Praza de Salvador Parga.
Estreada en 1990, a película narra a historia dun home solitario e resignado que, incapaz de quitarse a vida, decide contratar un asasino a soldo para que o faga por el.
Porén, a súa situación cambia cando coñece a unha muller que lle devolve as ganas de vivir, o que o leva a emprender unha carreira contrarreloxo para atopar ao sicario antes de que cumpra o encargo.
A través desta singular premisa, Kaurismäki constrúe un relato marcado polo humor negro, a melancolía e o absurdo, elementos característicos dun cineasta que converte historias aparentemente sinxelas en retratos humanos cheos de ironía e tenrura.
Contratei un asasino a soldo forma parte da etapa máis celebrada do director finlandés, recoñecida polo seu estilo austero, os diálogos contidos e uns personaxes que transitan entre a soidade, a precariedade e a procura dunha segunda oportunidade. A proxección enmárcase nas actividades do Cineclub Ateneo, que continúa achegando ao público compostelán algunhas das obras máis destacadas da historia do cinema contemporáneo.