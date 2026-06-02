Nervios y últimos repasos en Santiago en el arranque de la PAU 

Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU EFE

Santiago de Compostela acogió este martes el inicio de la PAU 2026, una convocatoria que reúne en toda Galicia a 13.441 estudiantes, 495 más que el año pasado. La primera jornada de las pruebas estuvo marcada por los nervios de los alumnos y por el refuerzo de las medidas de control para evitar posibles fraudes.

Desde primera hora de la mañana se registró una importante afluencia de estudiantes en las distintas sedes habilitadas en la ciudad para la realización de los exámenes. Muchos aprovecharon los minutos previos al comienzo de las pruebas para realizar los últimos repasos antes de enfrentarse a una cita decisiva para su acceso a la universidad.

A las 10.00 horas comenzó el examen de Lengua Castellana y Literatura, en el que los alumnos tuvieron que analizar un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de Rosalía, además de responder a cuestiones relacionadas con autores de la Generación del 98 como Miguel de Unamuno y Antonio Machado. La prueba también incluyó preguntas sobre las lecturas obligatorias del curso.

Posteriormente, los estudiantes se enfrentaron a los exámenes de Historia de España o Historia de la Filosofía. Entre los contenidos abordados figuraron cuestiones relacionadas con la Guerra Civil, las desamortizaciones, el reinado de Alfonso XII y pensadores como Simone de Beauvoir, Aristóteles y Platón.

La edición de este año está marcada también por el endurecimiento de las medidas de vigilancia. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) mantiene el uso de detectores de frecuencia en las aulas y ha reforzado los protocolos para detectar dispositivos electrónicos no autorizados durante las pruebas.

Los próximos días

La segunda jornada, este miércoles, arrancará a las 09.30 horas con la Primera Lengua Extranjera. A las 11.30 horas será el turno de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

Por la tarde se evaluarán Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II (16.00h), finalizando con Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática (18.00h) .

La jornada final comenzará con Lengua Gallega y Literatura a las 9.30 horas y la PAU 2026 concluirá oficialmente con los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, que se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.00 horas.

Las notas provisionales saldrán el 11 de junio y habrá que esperar hasta el día 18 por las definitivas. Por medio, habrá tres días para presentar reclamaciones.