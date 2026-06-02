La Consellería de Educación recibirá el Premio Impulso Digital de Galicia

Membros da Consellería de Educación

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional recibirá el Premio Impulso Digital de Galicia en la XVIII Noche de la Ingeniería en Informática de Galicia 2026, un reconocimiento concedido por el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) por su “liderado estratéxico na construción dunha Galicia más innovadora, dixital e preparada para enfrontar os retos do futuro”.

Según destacó el presidente del CPEIG, Fernando Suárez, Galicia se ha situado a la vanguardia estatal gracias al impulso de iniciativas pioneras que combinan innovación, digitalización, investigación y desarrollo del talento. Entre ellas sobresalen el Plan integral de bienestar digital, orientado a promover un uso responsable y saludable de la tecnología, y la futura Ley de Educación Digital de Galicia, la primera normativa autonómica de estas características en España.

El CPEIG también pone en valor otros proyectos estratégicos impulsados por la Consellería, como la puesta en marcha de la primera Fábrica de Inteligencia Artificial aplicada a la salud en España, el impulso de la marca I+G+i, el refuerzo de las tecnologías cuánticas y el liderazgo de alianzas internacionales destinadas a convertir a la Península Ibérica en un referente tecnológico europeo.

Entre los avances recientes figura la entrada en funcionamiento de la línea de comunicación cuántica terrestre más larga de España, que conecta Santiago y Vigo a través de 120 kilómetros, así como la futura ampliación de esta infraestructura hasta Portugal en el marco del proyecto europeo IberianQCI.

Asimismo, la Xunta impulsa el nuevo centro de datos del CESGA y la futura fábrica de IA 1HealthAI, especializada en salud humana, animal y ambiental, además de la estación óptica terrestre para comunicaciones cuánticas Antonia Ferrín, inaugurada en Vigo y considerada la mayor de España.

El premio será recogido por el conselleiro Román Rodríguez durante la gala que se celebrará el próximo 12 de junio en el Hotel OCA Porta do Camiño de Santiago, en una cita que reúne a profesionales, empresas e instituciones vinculadas al sector tecnológico gallego.