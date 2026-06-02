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Santiago de Compostela

El PSdeG alerta sobre la “parálisis” en la gestión de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo

Marta Abal denuncia el incumplimiento de los compromisos con la oposición y la falta de avances en la definición del modelo de gestión de ambas infraestructuras

Redacción
02/06/2026 19:55
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, ha denunciado la “parálisis absoluta” del Gobierno de Goretti Sanmartín en la definición del futuro de los aparcamientos municipales de Praza de Galicia y Praza de Vigo, una situación que considera un nuevo ejemplo de falta de planificación y capacidad de gestión del ejecutivo local.

Abal recordó que la concesión del parking de Praza de Galicia lleva finalizada desde hace casi un año, mientras que la de Praza de Vigo expirará en octubre, sin que se haya convocado todavía la comisión en la que deben analizarse las distintas alternativas de gestión.

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La edil socialista señaló además que, pese al compromiso adquirido en el pleno de abril de facilitar la documentación y convocar la comisión en la primera semana de mayo, un mes después no se ha producido ningún avance ni se han ofrecido explicaciones sobre el retraso.

Para Abal, la falta de planificación está provocando que la ciudad pierda tiempo en un asunto clave que requiere análisis, diálogo y decisiones. En su opinión, cada día de demora supone una pérdida de oportunidades para mejorar la movilidad y apoyar la actividad comercial.

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El PSdeG defiende que la definición de un nuevo modelo de gestión debe permitir modernizar el servicio, mejorar tarifas y reforzar el apoyo al comercio local, especialmente en una zona sensible como el Ensanche compostelán.

Por todo ello, el grupo socialista reclama al Gobierno local que cumpla los compromisos adquiridos y convoque de inmediato la comisión pendiente, al considerar que la ciudad no puede seguir acumulando retrasos en decisiones estratégicas.

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