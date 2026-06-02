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Santiago de Compostela

El PP denuncia el deterioro de San Lázaro y reclama actuaciones urgentes al gobierno local

Los populares alertan del mal estado de aceras y calzadas, la falta de pasos de peatones y las deficiencias en parques, jardines y mobiliario urbano

Redacción
02/06/2026 18:05
El concejal popular, Adrián Villa, durante una rueda de prensa
El concejal popular, Adrián Villa, durante una rueda de prensa
PP de Santiago
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El concejal del Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, expuso este martes la situación de deterioro que, a su juicio, presenta el barrio de San Lázaro y acusó al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta de mantener abandonadas las necesidades de esta zona de la ciudad.

Según explicó el edil popular, los vecinos llevan meses trasladando quejas relacionadas con el mal estado de las aceras, el deterioro del firme, la ausencia de pasos de peatones en algunos cruces, la falta de mobiliario urbano y las deficiencias en el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes.

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Villa aseguró que estas carencias afectan tanto a la imagen del barrio como a la seguridad de los peatones, especialmente de las personas mayores, usuarios con movilidad reducida y familias con carritos infantiles. En este sentido, señaló que existen zonas con desperfectos, hundimientos y levantamientos en el pavimento que dificultan la circulación.

El concejal también criticó la falta de pasos de peatones en puntos que considera especialmente transitados y reclamó una mayor atención a la limpieza, la poda y la conservación de los espacios públicos.

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Desde el PP sostienen que las actuaciones necesarias en San Lázaro no requieren grandes inversiones, sino el cumplimiento de las labores básicas de mantenimiento y conservación urbana. Por ello, instan al ejecutivo municipal a actuar de forma inmediata para resolver los problemas que, según afirman, afectan a la calidad de vida de los vecinos del barrio.

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