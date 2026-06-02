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Santiago de Compostela

Caravana y huelga del sector social y educativo en Galicia para exigir mejoras laborales y salariales

Las protestas afectan a los ámbitos de discapacidad, menores y educación infantil 0-3, que reclaman convenios dignos, reducción de ratios y mejores condiciones de atención

Agencias
02/06/2026 18:00
Alrededor de 40 vehículos participaron en una caravana reivindicativa en Santiago en protesta por las condiciones laborales en los sectores de discapacidad, menores y educación infantil 0-3 años
Alrededor de 40 vehículos participaron en una caravana reivindicativa en Santiago en protesta por las condiciones laborales en los sectores de discapacidad, menores y educación infantil 0-3 años
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Alrededor de 40 coches han participado este martes en la caravana reivindicativa convocada para reclamar mejoras laborales, sociales y salariales, "convenios dignos y una atención de calidad" en los sectores de discapacidad, menores y educación infantil 0-3.

Dentro de esta iniciativa de protesta, para este miércoles, día 3, está convocada una manifestación que saldrá a las 11.00 horas del Monte do Gozo hacia el edificio de la Xunta en San Caetano, coincidiendo con una jornada de huelga a la que se sumará el personal de los centros de enseñanza infantil 0-3 años dependientes de la Consellería de Política Social.

Las organizaciones sindicales convocantes han vuelto a poner el foco en las condiciones laborales de los trabajadores de los tres ámbitos, que han calificado de "cada vez más precarias". En este sentido, han denunciado que la Administración "continúa sin atender unas demandas" que consideran "imprescindibles tanto para dignificar el empleo como para asegurar una atención idónea a las personas usuarias de los servicios".

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Entre los principales problemas, han hablado de unos salarios que, "en numerosos casos, apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional", la existencia de "ratios excesivas", el "incremento constante" de las exigencias físicas y emocionales del trabajo y "las dificultades que encuentran las profesionales para compatibilizar su vida laboral y familiar".

Reivindicaciones por sectores

En el ámbito de la discapacidad, incluido el servicio de atención temprana, los trabajadores reclaman la "aplicación inmediata de los incrementos salariales" recogidos en el XVI Convenio Estatal, la constitución de una mesa tripartita entre Administración, sindicatos y patronales para negociar un complemento salarial autonómico y una mayor dotación de recursos humanos y materiales que permita reducir ratios y mejorar la atención.

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Para el sector de menores, exigen que la Administración "cumpla con la totalidad de los pagos a las entidades gestoras y que estas apliquen de manera inmediata el acuerdo retributivo equiparador autonómico gallego recién firmado", garantizando así el cobro de las tablas salariales del V Convenio Estatal. Además, demandan la creación de una mesa tripartita gallega para negociar un complemento autonómico, avanzar hacia la homologación salarial entre centros, reducir ratios y reforzar los recursos humanos, materiales y las instalaciones.

En el caso de la educación infantil 0-3 años, demandan la integración de las escuelas infantiles en la Consellería de Educación para reconocer plenamente su carácter educativo, la unificación de las tablas salariales del XIII Convenio Estatal y la apertura de una mesa tripartita gallega que permita negociar un complemento autonómico, reducir ratios y mejorar la calidad educativa.

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