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Santiago de Compostela

Santiago aprueba el plan de medidas para la zona de mercado residencial tensionado

El documento, con vigencia hasta 2029, incluye actuaciones para ampliar vivienda protegida, movilizar suelo y regular el uso turístico de la vivienda

Adriana Quesada
Adriana Quesada
01/06/2026 19:30
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda
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La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el Plan específico de medidas para la corrección de los desequilibrios detectados en la zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), recientemente autorizada por la Xunta de Galicia y que entrará en vigor cuando el Ministerio de Vivienda publique la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Según ha informado el gobierno local, el plan había sido ya incluido en la solicitud de declaración de la ZMRT y, una vez aprobada esta figura, el Ayuntamiento contaba con un plazo de dos meses para su validación definitiva. Tras su aprobación, será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda y se publicará en la web municipal.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha defendido que el Concello mantiene una “estrategia clara y conocida” en materia de vivienda, a la que se suma esta nueva herramienta destinada a contener la escalada de precios y garantizar la disponibilidad de vivienda.

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El plan tendrá vigencia entre 2026 y 2029 y se estructura en tres programas (A, B y C) que incluyen medidas ya en marcha y otras previstas para su desarrollo progresivo.

El programa A se centra en la optimización del parque residencial existente e incluye actuaciones como la limitación del uso turístico de viviendas —con la reducción a la mitad de pisos turísticos en los últimos dos años, según el gobierno local—, el gravamen fiscal a las viviendas vacías mediante la modificación de la ordenanza del IBI y la elaboración de un censo específico, así como medidas de conservación y rehabilitación que prevén la incorporación de inmuebles al Registro de Solares en 2026 y su salida a subasta en 2027.

El programa B está orientado a la ampliación del parque de vivienda protegida. Entre sus líneas de actuación figuran la creación de vivienda municipal en alquiler, con proyectos como los edificios de la Caramoniña; la reserva de vivienda protegida en el centro urbano, como en el ámbito del antiguo Peleteiro, donde se establece un mínimo del 45% de superficie para este uso; la movilización de suelo mediante cesión o derechos de superficie; y medidas fiscales como bonificaciones en el IBI y el ICIO.

Rosa Méndex, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinadora del ciclo

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Por su parte, el programa C busca mejorar la eficiencia de la administración, incluyendo la reorganización de los servicios urbanísticos ya aplicada, la simplificación de trámites en licencias de obra y la actualización de ámbitos de suelo urbano no consolidado para facilitar el desarrollo de nuevas promociones de vivienda.

El plan incorpora una calendarización y un sistema de indicadores para evaluar su ejecución durante los tres años de vigencia de la declaración de zona tensionada.

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