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Santiago de Compostela

Santiago abre el plazo para solicitar cacharelas y sardiñadas de San Xoán hasta el 19 de junio

El Ayuntamiento activa el procedimiento para celebraciones públicas y privadas e introduce normas de seguridad sobre tamaño, ubicación y materiales permitidos en las hogueras

Adriana Quesada
Adriana Quesada
01/06/2026 17:30
El Concello de Santiago ha publicado las instrucciones y el plazo de solicitud para la celebración de cacharelas y sardiñadas de San Xoán, que podrán tramitarse hasta el 19 de junio
El Concello de Santiago ha publicado las instrucciones y el plazo de solicitud para la celebración de cacharelas y sardiñadas de San Xoán, que podrán tramitarse hasta el 19 de junio
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El Ayuntamiento de Santiago ha abierto este lunes el plazo para solicitar la celebración de cacharelas y sardiñadas de San Xoán, tanto en su modalidad pública como privada, tras la aprobación este lunes en la Xunta de Goberno Local de las instrucciones que regulan estas actividades y las condiciones de seguridad asociadas.

El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde las 11.00 horas del 1 de junio hasta las 23.59 horas del 19 de junio, según ha informado el consistorio. Para facilitar el trámite, el Departamento de Mobilidade ha activado un formulario específico a través de la sede electrónica municipal.

En el caso de las cacharelas y sardiñadas de carácter público, será necesario presentar la solicitud mediante el modelo MO002, acompañado de la documentación requerida, entre la que se incluye el seguro de responsabilidad civil, el justificante de pago, el DNI del representante y un plano de localización del evento. La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Concello o de la red SARA.

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Para las celebraciones privadas, la solicitud deberá formalizarse mediante el modelo MO08, disponible en la sede electrónica municipal, pudiendo presentarse también por otros canales administrativos habilitados, como el registro general.

El Ayuntamiento recuerda que se trata de una comunicación previa, por lo que no se emitirá acuse de recibo específico. No obstante, esta presentación no exime en ningún caso de las responsabilidades legales derivadas de posibles daños o actuaciones negligentes. 

Normas de seguridad

Las instrucciones municipales establecen límites al tamaño de las hogueras. En zona urbana, el volumen de combustible no podrá superar los 2 metros de diámetro, 6 metros de perímetro y 1 metro de altura. En zona rural, los límites se amplían hasta 3 metros de diámetro, 9 de perímetro y 3 metros de altura. En todos los casos, las cacharelas deberán situarse a una distancia suficiente de viviendas, vehículos y materiales inflamables.

As xornadas celebraranse os días 6, 11 e 17 de xuño no auditorio do Museo do Pobo Galego con entrada libre ata completar aforo e emisión por streaming

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Asimismo, queda prohibida la quema de materiales como neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano o aceites, así como cualquier sustancia que genere emisiones tóxicas.

En el caso de cacharelas sobre superficies pavimentadas, será obligatorio proteger el suelo con una capa de arena de 10 centímetros, que será facilitada por el Ayuntamiento previa solicitud.

Con estas medidas, el consistorio busca garantizar el desarrollo seguro de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad en la noche de San Xoán.

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