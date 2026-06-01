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Santiago de Compostela

Rueda defiende el nombramiento de Eva López Tarrío al frente del CGAC y atribuye las críticas a candidatos no seleccionados

El presidente de la Xunta reivindica la valía de la directora y pide que se le permita trabajar, mientras el Comité Internacional de Museos de Arte Contemporáneo cuestiona el proceso de selección

Agencias
01/06/2026 15:26
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico
Alfonso Rueda respaldó el proceso de designación de Eva López Tarrío como directora del CGAC y reclamó respeto para el inicio de su gestión
Europa Press/Archivo
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender este lunes "la valía" de la nueva directora del CGAC, Eva López Tarrío, así como el procedimiento elegido para su selección, y ha atribuido las críticas a esta elección, "básicamente", a "personas que se presentaron al procedimiento y, cuando vieron que no habían sido seleccionadas, empezaron a salir".

En respuesta a preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta de esta semana, Rueda se ha remitido a otras declaraciones en las que él y el departamento de cultura explicaron "el proceder, la razón y la manera de actuar y de decidir el nombramiento de la nueva responsable del CGAC".

"Todas las personas tienen la oportunidad de mostrar su valía tras ser seleccionadas por un procedimiento establecido con todas las garantías y con independencia de que aquellos que no fueron seleccionados estén haciendo movimientos", ha dicho Rueda, que ha mencionado también a "determinados sectores culturales" que "tienen su opinión" y "la expresan en voz más alta que otros".

Colectivos culturales y profesionales del arte contemporáneo mantienen sus críticas al proceso impulsado por la Xunta para designar la nueva dirección del CGAC

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El presidente gallego ha reivindicado una vez más "la manera de hacer las cosas" para la elección de esta responsable y "la valía" de la candidata elegida y ha pedido "que se le deje trabajar". "Es lo mínimo que se puede tener", ha añadido, señalando que, aunque "hay gente que está haciendo críticas", también "hay mucha gente que está de acuerdo con esta propuesta y que lo que le interesa es que el CGAC funcione del mejor modo posible".

Comunicado del comité internacional

Las declaraciones de Rueda coinciden con la publicación de un comunicado del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Contemporáneo (CIMAM, por sus siglas en inglés), en el expresa "su preocupación ante el proceso de selección de la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)", dado que "compromete principios esenciales de la museología contemporánea y pone en riesgo la integridad institucional de un museo que ha sido clave para el desarrollo del arte contemporáneo en Galicia y en el contexto internacional".

En concreto, apunta, "la dirección de un museo no es únicamente un puesto administrativo", si no "una responsabilidad científica, cultural y pública que garantiza la integridad científica de la institución, la coherencia de su programación, la preservación de su colección y su inserción en redes nacionales e internacionales". "La elección de un perfil ajeno a la práctica curatorial, a la investigación artística y a la gestión de instituciones culturales supone una quiebra de los estándares profesionales que rigen los museos contemporáneos", recoge el comunicado.

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