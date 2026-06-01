El PSdeG defiende su proceso interno para elegir candidato a la alcaldía compostelana

La dirección local del PSOE de Santiago deberá elegir en los próximos meses a la persona que encabezará la candidatura socialista a las elecciones municipales de 2027 PSdeG

La portavoz de Economía e Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, ha pedido respetar "el proceso interno" del PSOE de Santiago, señalando que "hay muchos compañeros muy válidos" que podrían optar a encabezar la lista socialista en las elecciones municipales del próximo año.

A preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes sobre una posible candidatura de la vicesecrataria de la agrupación local, Marta Álvarez Santullano, ha asegurado que "hay muchos compañeros que son muy buenos", afirmando que en el PSOE de Santiago hay "un banquillo de primera división".

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Así, Iglesias, que también suena para liderar al PSOE en el Pazo de Raxoi, ha pedido "respetar el proceso interno" que, ha recordado, "deberá votarse en un proceso de primarias".

Cuestionada sobre si ha hablado con la dirección o ha mostrado su disposición a presentar candidatura, la diputada del Grupo Socialista en el Parlamento ha reiterado que "hay muchas personas muy válidas", apuntando a que "lo realmente importante es el proyecto".

"Somos el PSOE, el único que tiene ese sistema de primarias, no puede decir lo mismo el PP o incluso el BNG, donde funciona más el dedazo que los procesos internos. Después del Comité Federal, el 17 de junio, arrancará ese proceso y lo que importa es el proyecto. Personas tenemos muchas y muy válidas que pueden ser candidatas a la alcaldía de Santiago", ha remarcado.

Preguntada sobre si ella se descarta para optar a encabezar la lista socialista en las municipales, Patricia Iglesias ha insistido: "lo importante es el proyecto".