Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSdeG defiende su proceso interno para elegir candidato a la alcaldía compostelana

La diputada socialista asegura que en la agrupación hay “un banquillo de primera división” y defiende que la elección de la candidatura se decida tras el proceso interno que arrancará este mes

Agencias
01/06/2026 16:00
La dirección local del PSOE de Santiago deberá elegir en los próximos meses a la persona que encabezará la candidatura socialista a las elecciones municipales de 2027
La dirección local del PSOE de Santiago deberá elegir en los próximos meses a la persona que encabezará la candidatura socialista a las elecciones municipales de 2027
PSdeG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La portavoz de Economía e Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, ha pedido respetar "el proceso interno" del PSOE de Santiago, señalando que "hay muchos compañeros muy válidos" que podrían optar a encabezar la lista socialista en las elecciones municipales del próximo año.

A preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes sobre una posible candidatura de la vicesecrataria de la agrupación local, Marta Álvarez Santullano, ha asegurado que "hay muchos compañeros que son muy buenos", afirmando que en el PSOE de Santiago hay "un banquillo de primera división".

Pedro Blanco asegura que el candidato del PSdeG será “el próximo alcalde” de Santiago

Más información

Así, Iglesias, que también suena para liderar al PSOE en el Pazo de Raxoi, ha pedido "respetar el proceso interno" que, ha recordado, "deberá votarse en un proceso de primarias".

Cuestionada sobre si ha hablado con la dirección o ha mostrado su disposición a presentar candidatura, la diputada del Grupo Socialista en el Parlamento ha reiterado que "hay muchas personas muy válidas", apuntando a que "lo realmente importante es el proyecto".

"Somos el PSOE, el único que tiene ese sistema de primarias, no puede decir lo mismo el PP o incluso el BNG, donde funciona más el dedazo que los procesos internos. Después del Comité Federal, el 17 de junio, arrancará ese proceso y lo que importa es el proyecto. Personas tenemos muchas y muy válidas que pueden ser candidatas a la alcaldía de Santiago", ha remarcado.

Preguntada sobre si ella se descarta para optar a encabezar la lista socialista en las municipales, Patricia Iglesias ha insistido: "lo importante es el proyecto".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude presentou a XII edición da Maker Faire Galicia

A Maker Faire Galicia celebra a súa XII edición cunha xornada dedicada ao emprendemento e a innovación social
Redacción
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) continuou este luns coa homenaxe á oceanógrafa Aida Fernández Ríos

A figura de Aida Fernández Ríos centra unha nova cita de Os luns do Ateneo
Redacción
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda

Santiago aprueba el plan de medidas para la zona de mercado residencial tensionado
Adriana Quesada
A Xunta de Goberno Local aprobou a licitación por procedemento aberto simplificado das obras de reurbanización da rúa de Mallou, cun orzamento de 1.443.102,71 euros

O Concello de Santiago licita a reurbanización da rúa de Mallou cun orzamento de 1,44 millóns de euros
Redacción