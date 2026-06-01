La nanotecnología centra unas jornadas en Santiago sobre energía limpia, nuevos materiales y depuración de aguas

Rosa Méndex, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinadora del ciclo

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración con la Diputación de A Coruña, celebra esta semana en Santiago las jornadas 'Nanotecnología al servicio de la sociedad: retos y soluciones del presente y del futuro', en las que se aborda, entre otras cuestiones, el uso de esta tecnología para eliminar contaminantes en el agua.

Este martes, en su segunda sesión, los científicos explicarán como la nanotecnología está transformando el diseño y el uso de los materiales, y ofrece soluciones innovadores para los retos industriales, energéticos y ambientales. Así, se abordarán aspectos como la creación de materiales más resistentes, ligeros y eficiente, o el uso de tecnologías para la transición ecológica, avances en almacenamiento energético, baterías de nueva generación o procesos de optimización de recursos.

Uno de los aspectos a tratar será el uso de la nanotecnología para la depuración de aguas, la captura de contaminantes y del desarrollo de tecnologías más limpias.

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Así, la catedrática de la USC, María Teresa Moreira, explicará cómo las plantas de tratamiento de aguas se enfrentan a grandes retos en la eliminación de microcontaminantes en aguas residuales. De hecho, en 2015 la UE publicó la primera lista de observación de las aguas superficiales, en la que se reflejaban compuestos de origen antropogénico altamente persistentes y que no pueden ser eliminados con la depuración convencional.

Ahí podrían ser útiles los tratamientos con sistemas fotocalíticos basados en nanomateriales, englobados en los llamados procesos avanzados de oxidación. En esos procesos, la nanotecnología presenta múltiples ventajas, entre ellas, que se minimizan las alteraciones en la composición de las aguas y se reducen los tiempos y consumo de energía.

Sobre esta cuestión también disertará Yolanda Piñeiro, del Instituto de Materiais de la USC, que señala que los sistemas convencionales de tratamiento de aguas presentan limitaciones a la hora de eliminar contaminantes emergentes de muy pequeño tamaño. Los nanomateriales, por contra, presentan propiedades que mejoran la capacidad de degradar, absorber y eliminar esos residuos y, en particular, los metales pesados, fluorados y toxinas.

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Por su parte, Ana Arenillas, del CSIC, hablará sobre el desarrollo de nanomateriales de carbono para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en tecnologías para obtener una energía limpia y segura.

Carlos Prieto, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, explicará cómo los nanomateriales son facilitadores de la producción de hidrógeno y para la transformación del dióxido de carbono en productos con valor añadido.

Conferencia sobre Aida Fernández Ríoz

Por otra parte, y en el marco de las actividades para dar a conocer la figura de Aida Fernández Ríos, nombrada por la RACG 'Científica del Año', este lunes tendrá lugar en Santiago una conferencia en colaboración con el Ateneo de Santiago y el Ayuntamiento.

Así, en la sede de Afundación a partir de las 19.30 horas, el académico e investigador Fiz Fernández hablará sobre la figura de Aida Fernández Ríos, la importancia de sus trabajos y su aportación a los conocimientos oceanográficos, y su legado, en el que destaca la creación de la base de datos ARIOS, con información recogida en la rías gallegas desde 1974.