El Concello de Santiago acepta la entrega de la nueva plataforma logística para el casco histórico

La Xunta de Goberno Local ha aprobado la aceptación de la plataforma logística de distribución de mercancías en el centro histórico de Santiago

La Xunta de Goberno Local ha aprobado en su sesión ordinaria de este lunes la aceptación de la entrega por parte del Consorcio de Santiago de la obra correspondiente al centro logístico de provisión y distribución de mercancías en el casco histórico, conocido como plataforma logística.

Según ha informado el Ayuntamiento, el proyecto ha sido ejecutado en el marco de una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinada a la implantación de zonas de bajas emisiones y a la transformación digital y sostenible del transporte urbano, financiada con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ayuda concedida asciende a 3.913.920 euros, sobre una inversión total prevista de 4.348.800 euros (más IVA).

El desarrollo de la infraestructura se articula a través del convenio firmado el 9 de enero de 2023 entre el Concello de Santiago, el Consorcio de la ciudad y Mercasa, en virtud del cual el Consorcio asumió la ejecución de la obra mediante un encargo a la empresa pública Tragsa.

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La plataforma se ubica en una parcela de casi 40.000 metros cuadrados, junto a Mercagalicia, en el ámbito del sistema general SU-3 Tambre Norte, tras la aprobación definitiva del plan especial de infraestructuras en octubre de 2023.

El objetivo del proyecto es reducir el impacto del tráfico de reparto en la Ciudad Histórica, mejorando la calidad ambiental y la conservación del patrimonio. La infraestructura funcionará como un nodo de recepción de mercancías que serán redistribuidas en el casco histórico, inicialmente hacia negocios de hostelería y alimentación, mediante vehículos de cero emisiones y menor tamaño.

La nave cuenta con 2.335 metros cuadrados construidos, zona de carga y descarga y áreas de aparcamiento con capacidad para vehículos operativos, recarga eléctrica y camiones de distribución. La instalación se organiza en un espacio principal diáfano para el proceso logístico y zonas perimetrales destinadas a servicios auxiliares, además de muelles de acceso con capacidad simultánea para varios vehículos.

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Durante la planificación del proyecto ya se contempló una consulta preliminar al mercado, encargada a Mercagalicia, que concluyó que no existe una solución equivalente plenamente implantada, lo que refuerza la necesidad de un modelo de gestión colaborativo con participación de distintos sectores. El informe también recomienda una implantación por fases y destaca el papel clave de la tecnología para la viabilidad del sistema.

El Ayuntamiento prevé que la plataforma alcance su equilibrio económico a medio y largo plazo y está trabajando en el futuro modelo de gestión, que podría ser encargado a Mercagalicia. Paralelamente, se ejecutan obras de urbanización de accesos exteriores con un presupuesto superior a 600.000 euros.