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Santiago de Compostela

Juzgan a dos hombres que prendieron fuego a un local en Santiago en el que les habían negado la entrada

Ep
30/05/2026 14:53
Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago
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La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles y jueves a dos personas acusadas de prender fuego a un local de ocio nocturno en Santiago al que les negaron la entrada.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos sucedieron en la madrugada del 25 de enero de 2023, cuando los dos procesados intentaron entrar en un local de ocio nocturno de Santiago, al que tenían vetado el acceso.

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Cuando los encargados de seguridad les dijeron que no podían entrar, los dos procesados los amenazaron de muerte y, posteriormente, intentaron prenderle fuego al local.

Para ello, se desplazaron hasta una gasolinera cercana, donde adquirieron un bidón de gasolina y entraron por unas galerías anexas al local hasta un acceso de emergencia. En este lugar, donde se encontraban unas 200 personas, dejaron el bidón y le prendieron fuego.

Las llamas afectaron tanto a la salida de emergencia como a las paredes de las galerías y a dos locales anexos a la discoteca. Por suerte, no se registraron heridos.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de amenazas, así como de otro delito de incendio y pide por ambos una pena de prisión de ocho años para cada uno de los acusados, así como que no puedan acceder al local durante siete años.

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