Santiago acoge el Día de la Economía Social de Galicia con respaldo institucional y defensa de un modelo centrado en las personas

El Foro pola Economía Social Galega celebró en Santiago el Día de la Economía Social 2026 con la participación de representantes institucionales y del ámbito de la economía social Concello de Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reafirmado el apoyo del Ejecutivo estatal a las entidades de Economía Social para "crear riqueza y empleo al servicio del bien común".

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Blanco inauguró este viernes el foro 'Día da Economía Social Galega 2026', organizado por el Foro pola Economía Social Galega (ForoESGal).

Durante su intervención, el delegado ha reafirmado el apoyo del Gobierno nacional a estas empresas, avanzando en una economía "basada en la justicia social". "Este Gobierno cree en la economía social y seguirá trabajando a vuestro lado para consolidar este modelo económico que representa tan bien los valores de Galicia", ha subrayado.

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Así, ha destacado que estas entidades "demuestran que es posible avanzar económicamente sin renunciar al bienestar social y laboral", debido a que detrás de la economía social "hay empresas, pero sobre todo hay personas y proyectos de vida".

En este sentido, Pedro Blanco ha puesto en valor la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social impulsada por el Gobierno, "construida desde el diálogo con el sector para reforzar el empleo digno, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana".

Finalmente, ha agradecido a ForoESGal y a su presidente su "implicación y labor constantes" por una Galicia más "justa, igualitaria y plena de oportunidades para todos". Con todo, ha reiterado la "mano tendida" del Gobierno para apoyarlos en su trabajo.

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"Poner a las personas en el centro"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, también participaron defendiendo que "la llave para que la economía sea realmente social y realmente transformadora es poner a las personas en el centro".

La regidora indicó durante su intervención que la "cooperación está en la base de nuestra sociedad, por los trabajos colectivos que se realizaban en el mundo rural y la organización en cooperativas que hoy es casi una marca de identidad en los sectores agroganadero y pesquero gallegos".

"Lo mejor que tenemos como pueblo es la capacidad de darnos la mano entre nosotros en los momentos de necesidad, la voluntad constante de no dejar a ninguna persona atrás en el camino de la vida", afirmó Goretti Sanmartín reafirmando el compromiso del concello.