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Santiago de Compostela

Pedro Blanco asegura que el candidato del PSdeG será “el próximo alcalde” de Santiago

El delegado del Gobierno destaca el perfil de Marta Álvarez Santullano y de otros militantes socialistas de Compostela como posibles aspirantes

Agencias
29/05/2026 16:31
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defendió este viernes que el PSOE recuperará la Alcaldía de Santiago en las municipales de 2027
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que el candidato o candidata del PSdeG de Santiago será el "próximo alcalde" de la capital gallega "con absoluta seguridad".

Así lo ha trasladado a los medios este viernes tras ser preguntado por su opinión acerca de una posible candidatura de la vicesecrataria de la agrupación local, Marta Álvarez Santullano.

Al respecto, Blanco ha asegurado que le parece "estupendo" tanto Santullano, como "un montón" de compañeros del Partido Socialista de Santiago, que "serían unos candidatos extraordinarios" en el momento en que la militancia lo decida.

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En este sentido, el delegado ha afirmado que el candidato o candidata socialista será el "próximo alcalde" de Santiago de Compostela.

También, al ser cuestionado por su disposición a ser candidato a la Alcaldía, Pedro Blanco ha subrayado que la disposición "es de cualquier socialista" a la hora de "echar una mano al partido". "Estamos aquí todos para trabajar e insisto, el próximo candidato o candidata socialista va a ser el próximo alcalde o alcaldesa de Santiago con absoluta seguridad", ha concluido.

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