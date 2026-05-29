Santiago de Compostela

María Rozas chama a reforzar a sensibilización sobre a doazón de órganos ante o 20% de negativas familiares

Alcer Coruña impulsa novas accións informativas en Santiago, cunha mesa no Toural o 3 de xuño e campaña nas redes baixo o lema 'Dálle like á vida'

Redacción
29/05/2026 18:30
A campaña de sensibilización sobre a doazón de órganos inclúe actividades informativas na vía pública e iniciativas en centros educativos e eventos deportivos
A campaña de sensibilización sobre a doazón de órganos inclúe actividades informativas na vía pública e iniciativas en centros educativos e eventos deportivos
Concello de Santiago
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, insistiu hoxe en que “ainda que Galicia é unha comunidade solidaria, segue habendo un importante número de negativas familiares que moitas veces se amparan en falsas crenzas que cómpre derrubar”. A tenenta de alcaldesa insistiu en que “doar órganos é o acto máis solidario e altruísta que podemos exercer”.

María Rozas deu conta das accións nas que a Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais colabora con Alcer Coruña, acompañada do coordinador da entidade, Alfredo Saborido. A tenenta de alcaldesa insistiu en que “a media de negativas das familias á doazón de órganos tras o falecemento dun familiar ronda o 20% segundo a Organización Nacional de Transplantes, fronte ao 13% de hai 10 anos”. Ainda que en 2025 Galicia acadou a cifra récord de 429 transplantes, ao remate dese ano máis de 260 galegos e galegas estaban agardando por unha intervención “e por iso é importante seguir sensibilizando á poboación para facerse doadora e para facilitar a doazón dos órganos diante da morte dun familiar”.

Pola súa banda, Alfredo Saborido pediu “unha maior coordinación entre as administracións públicas e o terceiro sector para sensibilizar á poboación” e apostou por “normalizar as conversas sobre a morte e sobre a doazón de órganos, que é o maior acto de autodeterminaciónn porque supón decidir o que facer co propio corpo tras a morte”.

Mesa informativa no Toural e campaña nas redes sociais

Con motivo do Día da Persona Doante de Órganos, Alcer Coruña instalará unha mesa informativa na Praza do Toural o próximo mércores, 3 de xuño. Nela repartiranse dípticos nos que se afrontan algunhas das falsas crenzas ao redor da doazón, desde a súa relación coa relixión ata o mito de que as persoas doadoras non son reanimadas polo persoal médico. Ademais, facilitarase toda a información para que as persoas interesadas poidan facerse doadoras.

Ao tempo, Alcer Coruña quere sensibilizar á poboación a través das redes sociais, cunha iniciativa que leva por lema “Dálle like á vida. Doa órganos. Agasalla Vida”, na que anima a cidadanía e institucións a compartir o cartaz do Día da Persoa Doante de Órganos.

