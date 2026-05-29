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Santiago de Compostela

Las obras en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago que sufrió un incendio empezarán el lunes

Pedro Blanco asegura que se "acotarán al máximo posible los plazos" de ejecución con la previsión de "reestrenarla" en 2027

Ep
29/05/2026 13:45
Policía Nacional
DC
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El próximo lunes, 1 de junio, empezarán las obras de "arreglo integral" en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela, que sufrió un incendio el pasado 12 de febrero. La previsión, según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, es "acotar los plazos lo máximo posible" y "reestrenarla" en el Xacobeo 2027.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación este viernes, desde el interior del edificio, que fue afectado por un fuego originado en la galería de tiro, situada en la planta -3. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó obras de emergencia por 1,6 millones de euros para la reparación de las instalaciones.

Según ha explicado el delegado, las obras serán "intensas" y "absolutamente integrales" y permitirán trabajar en varias plantas a la vez, por lo que "tratarán de acortar al máximo posible los plazos de ejecución" de las obras integrales.

La actuación empezará en la planta -3 y se extenderá hasta la fachada, permitiendo la sustitución de instalaciones que estén "deteriorados"; el arreglo de la ventilación, y de toda la infraestructura que se vio afectada. "El Gobierno de España está comprometido y está cumpliendo", ha subrayado.

Paralelamente, ha recordado que la sede provisional está desarrollando el trabajo en condiciones con "absoluta normalidad" y por lo tanto va a permitir una atención o más "adecuada" para la población.

En este sentido, Pedro Blanco ha agradecido a los agentes de policía por su "vocación de servicio" por la circunstancias en las que prestaron servicio y a los ciudadanos por la "paciencia" en este escenario.

Por su parte, el comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, ha recalcado el "compromiso, esfuerzo y comprensión" de toda la plantilla de la comisaría y que los servicios se han seguido prestando todo este tiempo "con eficacia".

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