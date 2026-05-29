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Santiago de Compostela

La Xunta defiende el nombramiento de la nueva directora del CGAC y pide que “paren los insultos”

Anxo Lorenzo asegura que Eva López Tarrío es “el perfil más completo” y anuncia un Plan Director para el centro con participación del sector artístico

Agencias
29/05/2026 16:02
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El nombramiento de la dirección del CGAC ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia y abre una nueva etapa en la gestión del centro
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El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha vuelto a defender este viernes que el de Eva López Tarrío era "el perfil más completo" entre los candidatos para la dirección del CGAC, y ha reclamado que "paren los insultos" y las "descalificaciones" hacia ella, que considera "inadmisibles".

El declaraciones a los medios tras reunirse con directores de los museos autonómicos, Anxo Lorenzo ha señalado que, tras la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de Galicia, la "primera tarea" que tendrá asignada López Tarrío al frente del CGAC será la de elaborar un Plan Director del centro, el primero de sus 33 años de historia, un documento que, ha avanzado, debe de ser "dialogado" y "dar voz y participación a todo el sector artístico gallego". "Que siga un poco lo que estamos haciendo estos días, que es mucha conversación, mucho diálogo, el conselleiro también está hablando con muchas personas, muchas de ellas que discrepan con lo que fue este procedimiento", ha añadido Lorenzo.

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El segundo encargo a la nueva directora será el "refuerzo del Consejo Asesor", que se incrementará con "más integrantes y con personas de ámbito internacional", para "ayudar en las tareas de dirección y gerencia" y "colaborar en todo lo que la directora tenga a bien".

En relación al debate sobre el Plan Director, Anxo Lorenzo ha dicho que no se cierra a "tocar todos los palos" en el CGAC, incluido "el modelo de gobernanza" que "está sobre la mesa". "No estamos cerrados en banda, ni mucho menos, a poder hacer modificaciones", ha apostillado.

López Tarrío, el mejor perfil

Sobre la elección de López Tarrío como nueva directora, el director xeral ha señalado que la consellería "realmente" considera que "es el mejor perfil que había entre las nueve candidaturas" de un proceso de "libre designación" que "tiene su restricción en cuanto a las personas que se podrían presentar". "Nos pareció que era el perfil más completo", ha añadido.

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Anxo Lorenzo la ha definido como "una mujer profesional, con criterio, independiente y, además, artista, con lo cual también domina el tema de la producción". "Una persona que nos parece que cumple con todos los requisitos de gestión, de lo que debe ser una gestión profesional. Una persona que conoce bien el ámbito, que tiene formación y que tiene capacidad", ha señalado.

Aunque desde la Xunta se entiende que "puede haber otras voces", Lorenzo ha pedido que "se le permita empezar a trabajar" y "empezar a desarrollar ese proyecto que tiene" y que no se critique "antes siquiera" de comenzar su andadura en el centro. "A mi me gustaría que parasen esos insultos que, además, viniendo aparentemente del sector cultural, son aún más llamativos", ha zanjado.

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