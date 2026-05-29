El gobierno local asegura haber impulsado más de 40 obras en el rural desde el inicio del mandato

El Consello Municipal do Medio Rural analizó esta semana el estado de las obras ejecutadas, en marcha y previstas por el Ayuntamiento de Santiago en las parroquias rurales Concello de Santiago

El gobierno local ha impulsado más de 40 obras ejectuadas, en ejecución o previstas desde el inicio del mandato de Goretti Sanmartín, que, con el avance de los años, han pasado de concentrarse mayoritariamente en el sur a que las actuaciones programadas para este año estén principalmente centradas en el norte.

Esto se visualiza en un mapa que el gobierno local ha entregado a los miembros del Consello Municipal do Medio Rural, que se reunió el pasado martes. "Sabemos que la discriminación del rural es larga, pero la idea es poder equilibrar sobre todo ese rural norte, donde las asociaciones del rural insistían más en esa discriminación histórica", ha explicado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa celebrada este viernes.

En total, el Ayuntamiento ha invertido un total de ocho millones en las obras con partidas consignadas entre 2024 y 2026: tres de ellos corresponden a obras de 2024 y 2025 y los cerca de cinco millones representantes, a actuaciones recogidas en los presupuestos de este año.

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Todos ellos son procesos "complejos" y "plurianuales", en palabras de Sanmartín. Esto quiere decir que los pasos dados en cada uno de los proyectos no tienen por qué circunscribirse a un único año, sino que, en la mayoría de casos, la ejecución de la actuación completa abarca varios periodos.

De estos cerca de 40 proyectos, según detalla el mapa entregada, 13 obras ya han sido ejecutadas; otras 15 están en ejecución o programadas, y ocho están en fase de redacción del proyecto.

Pacto polo rural

En este contexto, la regidora ha asegurado que el gobierno local "está cumpliendo" con el Pacto polo Rural, por el que ha recibido críticas por parte de los grupos políticos municipales y las principales asociaciones.

De este modo, Sanmartín ha apuntado que "se ha superado el porcentaje de gasto comprometido". Uno de los datos que ha dado para ejemplificarlo es que, en el total de los ejercicios 2024, 2025 y 2026, el del departamento de Medio Rural suma 9,7 millones de euros, "que suponen el 2,23% del total de presupuesto municipal en estos años".

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Otros de los asuntos tratados en el órgano fueron la programación de los desbroces, los arreglos que se están realizando en las vías y la tramitación del nuevo contrato para el mantenimiento de cunetas, entre los mencionados por la alcaldesa.

Tras la reunión, las asociaciones han quedado en revisar la documentación, que "entendieron que era muy interesante". "Siempre va a haber reivindicaciones y demandas porque el rural tiene una discriminación histórica que no empezó hoy ni hace tres años", ha aseverado.