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Santiago de Compostela

Educación fija servicios mínimos de conserjería para la huelga de limpieza en colegios públicos de Santiago

La Xunta garantiza un conserje por centro durante el horario escolar mientras el Ayuntamiento repartirá material higiénico ante la falta de servicios mínimos de limpieza

Agencias
29/05/2026 17:00
La huelga convocada por la CIG en el servicio de limpieza y conserjería de colegios públicos de Santiago está prevista para los días 1 y 2 de junio
La huelga convocada por la CIG en el servicio de limpieza y conserjería de colegios públicos de Santiago está prevista para los días 1 y 2 de junio
Toon Lambrechts
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La Consellería de Educación ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos para la huelga de los trabajadores de la empresa Lacera, que realizan las tareas de limpieza y conserjería en los centros públicos de infantil y primaria de Santiago de Compostela.

Así, durante las jornadas que dure el paro, convocado para los días 1 y 2 de junio, en los centros educativos deberá haber un conserje u ordenanza durante todo el horario escolar.

Esta medida se toma teniendo en cuenta que "la custodia y seguridad de los menores de edad" es "responsabilidad ineludible" de la consellería y "parte indivisible del derecho esencial a la educación". En la orden no se marcan servicios mínimos para el ámbito de la limpieza de los centros.

Trabajadoras del servicio de limpieza y conserjería de colegios públicos de Santiago, gestionado por la empresa Lacera, anunciaron este miércoles dos jornadas de huelga

Trabajadoras de limpieza de colegios públicos de Santiago anuncian dos días de huelga

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La CIG ha convocado dos jornadas de huelga en el personal de la empresa Lacera para reclamar que se respeten las mejoras laborales y retributivas incluidas en el nuevo contrato pero que, sostienen, la concesionaria se niega a aplicar.

Los responsables de la CIG han denunciado que se trata de un ámbito laboral muy feminizado y "altamente precarizado", y han recordado que la plantilla "sufría las consecuencias de un contrato que no se actualizaba desde 2012" y que incluía "situaciones ilegales".

El Ayuntamiento de Santiago, ha reconocido el sindicato, afrontó este año "una nueva licitación con una dotación económica suficiente para abordar la situación del sector", pero los trabajadores se encuentran ahora con la "negativa de la empresa a hablar para aplicar esas mejoras".

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En concreto, tal y como han apuntado fuentes municipales, el contrato fue licitado tras "12 años en precario" y el nuevo pliego "recoge un margen importantísimo de mejora del servicio", al tiempo que posibilita mejores condiciones para el personal, con una inversión que duplica la cuantía previa.

Dado que la Xunta no ha decretado servicios mínimos en el ámbito de la limpieza, el Ayuntamiento ha dado orden este viernes de repartir material higiénico en todas las aulas para garantizar el suministro estos dos días, toda vez que el sindicato convocante recomendó esta semana a los padres que "llevaran papel higiénico" al colegio por su posible desabastecimiento.

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