Detenido un profesor del colegio compostelano Peleteiro investigado por supuesta agresión sexual a alumnas

El Colegio Peleteiro en visión aérea DC

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas.

Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que "hay secreto de sumario y se está investigando", por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que "se esclarezcan los hechos".

Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que --sin entrar en pormenores del caso-- aludía a las "delicadas circunstancias" relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, "desde el primer momento" en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado "con la máxima diligencia y responsabilidad". Apunta que está "colaborando plenamente" con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia.

"Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado", continúa.

Por ello, apela a que "se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada", y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga "desde el respeto absoluto" hacia los menores afectados.

El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para "acompañar adecuadamente a las familias y alumnos" y concluye con un agradecimiento a la "comprensión, colaboración y responsabilidad" de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene "información directa"

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de "información directa" y ha alegado que se trata de un colegio privado.

En todo caso, ha transmitido "todo el apoyo que se pueda dar a las niñas" afectadas y "a sus familias". Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería "absolutamente despreciable".

"Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas", ha zanjado.