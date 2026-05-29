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Santiago de Compostela

Compostela Aberta aplaza hasta después del verano la elección de su candidato para las municipales de 2027

María Rozas asegura que la formación seguirá sus “plazos habituales” mientras Sumar explora un acuerdo con CA y Mercedes Rosón en Santiago

Agencias
29/05/2026 15:22
O reforzo busca dar resposta ao aumento de consultas e garantir o asesoramento xurídico ás persoas que desexen acollerse ao proceso de regularización
La portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, avanzó que la formación decidirá su candidatura a la Alcaldía tras el verano
Concello de Santiago/Archivo
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Compostela Aberta (CA) prevé nombrar a su candidato a la Alcaldía, siguiendo sus plazos "habituales". La portavoz municipal del grupo y teniente de alcaldesa, María Rozas, ha marcado este momento del año como el tiempo acostumbrado por la formación para elegir quién liderará su candidatura a las municipales, previstas para mayo de 2027.

"Compostela Aberta tiene como habitual nombrar a su candidato después de la vuelta del verano. Estos son los tiempos habituales de mi organización", ha dicho este viernes, preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa. De esta forma, cuando su organización realice este proceso, darán cuenta de la persona candidata.

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En este sentido, Sumar ha manifestado públicamente que, en el caso de Santiago, aspira a un pacto a tres bandas, en el que estén integrados CA y la edil no adscrita Mercedes Rosón (expulsada del PSOE). Al respecto, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, apuntó el sábado pasado que Santiago es una de las ciudades donde están "avanzando" en las conversaciones.

Por el momento, únicamente el BNG y el PP han anunciado a sus candidatos: la nacionalista Goretti Sanmartín, actual alcaldesa, y el popular Borja Verea, respectivamente. Mientras, el PSOE -que solo mantiene dos concejales tras la expulsión de los otros cuatro- todavía reserva su decisión.

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