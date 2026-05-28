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Santiago de Compostela

Los sindicatos denuncian “caos” en los juzgados de Santiago tras la implantación de los Tribunales de Instancia

SPJ-USO, STAJ, CSIF, UGT y CC.OO. alertan de falta de personal, desorganización y retrasos y exigen medidas urgentes 

Agencias
28/05/2026 17:00
Asamblea de trabajadores de los juzgados de Santiago celebrada este jueves
Asamblea de trabajadores de los juzgados de Santiago celebrada este jueves
Sindicatos
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Los sindicatos mayoritarios de Justicia --SPJ-USO, STAJ, CSIF, UGT y CC.OO.-- han denunciado este jueves la "situación caótica" que viven los juzgados de Santiago a raíz de la implantación de los Tribunales de Instancia y han exigido "medidas urgentes" a la Dirección Xeral de Xustiza para "frenar el deterioro del servicio público y evitar más pérdida de derechos laborales y retrasos judiciales" en Compostela.

En una asamblea celebrada este jueves, los representantes sindicales han abordado con los trabajadores los "graves problemas derivados de una implantación precipitada e improvisada" de estos tribunales, especialmente por la distribución de espacios y la "falta de personal" suficiente.

Según trasladan las organizaciones sindicales y el propio personal, áreas como ejecución civil, social, señalamientos de juicios en penal o el servicio de notificaciones se encuentran "claramente infradotadas" y precisan de una "ampliación inmediata de personal".

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Además, denuncian que la distribución física de las dependencias resulta "caótica", generando "desconcierto tanto entre profesionales como entre la ciudadanía a la hora de localizar dónde se tramita cada procedimiento". A esta situación se suman, según indican, unos programas informáticos "obsoletos, sin adaptación a las nuevas plazas ni a las actualizaciones legislativas necesarias para mecanizar los trámites procesales".

Los sindicatos critican también la eliminación "arbitraria" del teletrabajo y alertan de que todas estas decisiones están provocando "una situación de colapso en el servicio público de Justicia" que, pese al "esfuerzo del personal", está derivando en una "pérdida inédita" de derechos laborales, "con repartos arbitrarios de cargas de trabajo, excesos de jornada y limitaciones en la movilidad".

Todas las personas de las entidades que se reunieron para denunciar la situación

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A mayores, advierten de que la falta de medios y personal está ocasionando retrasos "inasumibles" en materias especialmente sensibles, como derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia, "menoscabando el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva".

Las organizaciones sindicales convocantes exigen a la Dirección Xeral de Xustiza la "apertura inmediata de un proceso de negociación para implementar medidas urgentes que permitan reconducir la situación". Entre sus demandas destacan la ampliación de las plantillas mediante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que "eviten la arbitrariedad en los repartos de carga laboral" y la puesta en marcha de refuerzos inmediatos.

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