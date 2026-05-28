La sala de neurorrehabilitación del Gil Casares entra en servicio este viernes tras una inversión de 463.500 euros

Gómez Caamaño visita la sala de neurorrehabilitación del Gil Casares Xunta de Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha visitado este viernes la nueva sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares de Santiago de Compostela, que entrará en funcionamiento este mismo viernes tras una inversión de 463.500 euros.

Ofrecerá una atención "especializada e integral" a los pacientes con trastornos neuromotores, unos 600 cada año.

El responsable sanitario, que ha visitado la sala acompañado del equipo directivo del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, ha detallado que la Xunta destinó un total de 102.000 euros a las obras de acondicionamiento de este espacio, a los que se añade una partida de más de 361.000 euros para la adquisición de equipamiento de última generación.

Esta inversión tecnológica, que ha contado con la financiación de fondos europeos, supondrá "un salto de calidad" en los cuidados que el Sergas presta a la población que padece algún tipo de lesión en el sistema nervioso.

Entre el equipamiento adquirido destaca la dotación de un sistema de rehabilitación en marcha robótico, enfocado en la reeducación del patrón de la marcha de los pacientes; o los equipos de entrenamiento terapéutico de miembros inferiores para rehabilitación asistida, que cuentan con una alta eficacia en aficiones como el ictus, las lesiones medulares o la esclerosis múltiple.

Asimismo, también se han adquirido dispositivos de entrenamiento neurocognitivo y de rehabilitación funcional del miembro superior, que contribuyen a facilitar la realización de las tareas diarias.

Además, la unidad dispondrá de un nuevo sistema de rehabilitación del equilibrio y de sistemas de ondas mecano-sonoras selectivas, cuyo objetivo será acelerar la recuperación de los pacientes mediante la estimulación de los receptores musculares y articular.

Junto con las obras de remodelación y la dotación de equipamiento, la Xunta también reforzará la plantilla de este servicio. Así, contará con un equipo multidisciplinar formado por dos fisioterapeutas (incorporando un profesional más respecto a los que había hasta ahora), un terapeuta ocupacional y un celador. También se ha unido un adjunto y está prevista la incorporación de un logopeda.

Por último, Gómez Caamaño ha subrayado que esta actuación supone un avance en el cumplimiento de la Estratexia Galega en Enfermedades Raras 2025-2030, subrayando el avance alcanzado en los cuidados a estos pacientes con la puesta en marcha de las Unidades Funcionales Multidisciplinares de Santiago, A Coruña y Vigo.