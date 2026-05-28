Hanna Suchocka, primeira muller en liderar o Goberno de Polonia, gaña o XXX Premio Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia
O xurado destaca a súa traxectoria académica, política e o seu compromiso cos valores democráticos e os dereitos humanos
O XXX Premio Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia recae este ano en Hanna Suchocka, unha figura que, segundo coincidiu o xurado, “formará parte da historia por combinar á perfección a vertente académica coa socio-política en prol da defensa firme dos valores humanos”. Suchoka foi a primeira muller que ocupou o cargo de primeira ministra en Polonia (1992), nun momento decisivo para a transición do país cara a un sistema democrático que necesitaba consolidar institucións, leis e prácticas políticas propias dun Estado de Dereito. A entrega do galardón terá lugar o 14 de setembro na Universidade Adam Mickiewicz de Poznań, institución de orixe de Hanna Suchocka.
A decisión do xurado, reunido o pasado 21 de maio, foi unánime ao recoñecer toda unha vida dedicada á investigación, a docencia universitaria, a acción política e o activismo pacifista, ámbitos nos que Suchocka deixou unha pegada profunda e duradeira. “A gañadora representa o valor simbólico e real dunha figura que abriu camiños ás mulleres en roles de mando, e a súa carreira transcorreu moi en liña cos valores do Camiño de Santiago, sendo unha precursora na defensa da democracia", subliñou a presidenta do Grupo Compostela de Universidades (GCU), Carla Martins.
Pola súa parte, para a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, puxo o foco na dimensión humana e social da premiada, lembrando que “o seu compromiso coa democracia fixo dela unha adiantada que transcendeu do académico ao social". A reitora da Universidade Nacional Maior de San Marcos, Jeri Ramón, destacou pola súa banda a figura da premiada, “especialmente importante para todas as mulleres, pola relevancia do seu labor, pola súa procedencia investigadora e polo seu activismo nun mundo que continúa a ser moi machista”. Coincidiu con elas o reitor da Universidade Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, para quen Suchocka "combina a excelencia académica co activismo ao servizo da sociedade a través do seu papel político, unha síntese que explica a influencia internacional e o impacto duradeiro da actuación da gañadora na política e na sociedade”.
Os membros do xurado en representación da Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, e Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, salientaron a dimensión histórica de Suchocka caracterizado por un estilo de liderado moi unido ao compromiso ético, “o que resultou determinante para a concesión unánime do premio”. Estas palabras recolleron tamén o sentir do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, presidente do xurado.