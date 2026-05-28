El pleno de Santiago acuerda reactivar “con urgencia” la rehabilitación del Pazo do Espiño

El pleno del Concello de Santiago aprueba la reactivación del proyecto de rehabilitación del Pazo do Espiño y otras proposiciones Turismo Galicia

La corporación municipal de Santiago ha acordado de forma unánime aprobar una proposición presentada por el grupo municipal del PP para la reactivación "urgente" de la rehabilitación del Pazo do Espiño, actualmente paralizada. De este modo, los concejales del gobierno local (formado por BNG y Compostela Aberta), del PSOE y las edilas no adscritas han sumado su apoyo a los 11 votos a favor del PP.

En su intervención, el concejal de Vías y Obras, Xesús Domínguez, ha anticipado que el proyecto está en un estado avanzado: "Está en trámite el expediente y en breve conocerán todos los detalles". De este modo, el gobierno cuenta "ya" con un documento técnico "en fase de evaluación" por los servicios municipales. Este es el paso previo a someterlo al dictamen preceptivo de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

En concreto, el texto presentado por los populares pedía, en primer lugar, instar al gobierno local a impulsar "con carácter urgente" la reactivación del proyecto; y, en segundo, solicitar de los servicios municipales competentes un informe actualizado sobre el estado estructural y de conservación del inmueble, así como de las actuaciones precisas para evitar su deterioro.

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También reclamaban garantizar la consignación presupuestaria necesaria para asegurar la ejecución de la rehabilitación integral y manifestar la voluntad del Ayuntamiento a destinar el edificio, una vez rehabilitado, "a usos de interés público y municipal".

El portavoz del PP, Borja Verea, ha apuntado al espacio como un "símbolo bastante triste de la sensación de abandono y resignación" y considera "evidente" el "riesgo de derrumbe": "Conservar patrimonio significa devolverle la vida a espacios que forman parte de la memoria colectiva y evitar que acaben convertidos en símbolos de decadencia". En este sentido, ha reclamado "más compromiso, más sensibilidad y más ambición".

Por su parte, Domínguez ha concordado con la "importancia" de rehabilitar el edificio, recordando que en 2024 se rescindió el anterior contrato de licitación y se trabajó en un "rediseño realista" del proyecto. En respuesta a las demandas del PP, además de contar con el documento para su reactivación, ha asegurado que se han adoptado las medidas para "garantizar la estabilidad de la estructura"; que existe una partida para las obras de rehabilitación, y que "en ningún momento" hubo un escenario donde este no fuese destinado a usos de interés público y municipal.

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La concejal no adscrita Mercedes Rosón ha sido crítica tanto con los populares como con el gobierno local. Respecto al PP, ha recordado que el exalcalde Gerardo Conde Roa --que duró un año en el puesto y fue condenado por fraude fiscal-- intentó cambiar el uso del suelo a través de un convenio urbanístico "que afortunadamente no llegó a prosperar por ilegal".

Al gobierno local le ha afeado que, "tres años después", no haya dado "aún" con una solución para desbloquear una actuación "tan demandada" por el BNG. En la misma línea, la concejala del PSOE Marta Álvarez ha criticado que hayan pasado "casi dos años desde que se resolvió el contrato de obras" y ha compartido la "preocupación" por impulsar el proyecto.

Mallou y Banquete de Conxo

También han salido adelante una proposición presentada por el PP para la puesta en marcha de un plan municipal contra el vandalismo y en defensa del espacio público; otra impulsada por las concejalas no adscritas para la defensa del entorno del bosque del Banquete de Conxo y el apoyo a la solicitud vecinal de amparo ante la UNESCO, y otra del PSOE sobre el desarrollo del proyecto de interés autonómico (PIA) para Mallou.

Las dos últimas han evidenciado el desacuerdo por una parte de la corporación --el gobierno local, el PSOE y las no adscritas-- hacia decisiones que competen directamente a la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, cuyo grupo municipal ha defendido ambos proyectos. Con todo, se han abstenido en la cuestión de Mallou, mientras que, en la del Banquete de Conxo, han votado en contra.

En relación a Mallou, Marta Álvarez (PSOE) ha recogido las demandas vecinales en varios aspectos, como el impacto de la ordenación propuesta sobre las viviendas existentes, que resultará en una afectación "negativa" a una treintena de inmuebles y en la pérdida de terrenos.

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Respecto al Banquete de Conxo, Mila Castro, encargada de defender la propuesta, se ha referido a un "desastre medioambiental sin paliativos" y ha avisado de que las obras "comienzan a aproximarse a esa zona", pese a que el Gobierno gallego modificó el trazado. Con todo, Castro ha alertado de que las actuaciones están siendo "tremendamente agresivas" en las zonas donde ya se trabaja.

En la misma línea, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha remarcado que la senda promovida "no es compatible con algunos de los espacios que atraviesa" y ha acusado al PP de llevar "muchos años" confundiendo "modernidad con destrucción": "No aceptamos que se haga de cualquier forma y a cualquier precio".

La socialista Marta Álvarez ha añadido que el trazado actual fue objeto de un informe del Icomos, que aseguró que generaría "afecciones relevantes", y que, además, la autorización de la propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural "no fue una carta blanca".

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, ha señalado: "Llevo años defendiendo esa infraestructura y seguiré haciéndolo". El concejal ha elevado esa defensa a "una idea de ciudad", que, en sus palabras, se basa en "un Santiago más conectado, más moderno y más verde".

Plan municipal contra el vandalismo

Por su parte, la propuesta de un plan contra el vandalismo y "en defensa del espacio público" propuesto por el PP ha recabado los apoyos del PSOE y las no adscritas, pese al disenso del gobierno local, que se ha abstenido en esta ocasión.

José Antonio Constenla (PP) ha criticado que el "compromiso" del gobierno local "parece más débil, flaco o poco intenso", con zonas "donde ese deterioro se está cronificando", los daños "tardan demasiado tiempo en repararse" y "la sensación de abandono se acaba instalando".

En su réplica, la portavoz de gobierno, Míriam Louzao (BNG), ha afeado que esta sea la "enésima propuesta" del PP "de poner en marcha un plan municipal de lo que sea" y ha criticado que los populares hayan tirado de su "manual básico". "Como ocurre en todas y cada una de las ciudades donde no gobierna el PP, Santiago es una ciudad insegura, sucia, triste, decadente y, esta vez, llena de vándalos y oscura", ha ironizado.