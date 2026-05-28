El aeropuerto de Santiago reabre con el primer vuelo desde Nueva York tras 35 días cerrado

Primer vuelo procedente de Nueva York que aterriza en el aeropuerto de Lavacolla después de 35 días cerrado EFE

El aeropuerto de Santiago ha reabierto sus puertas este jueves tras 35 días cerrado para renovar el pavimento de su pista, que se ha estrenado con un vuelo procedente de Nueva York con el que se ha inaugurado esta nueva ruta, directa entre Galicia y Estados Unidos.

El vuelo, operado por United Airlines y procedente del aeropuerto de Newark, ha aterrizado en la terminal compostelana pasadas las 7:30 horas, antes de su llegada prevista, y ha vuelto a despegar a las 10:00 en dirección a Nueva York.

Esta ruta es la principal novedad de la oferta de Lavacolla, como se conoce a este aeropuerto, para la presente temporada, en la que ha reforzado sus conexiones internacionales y cuenta, por primera vez, con vuelos directos a tres continentes.

El primer vuelo de la ruta "fue fantástico" y "muy corto" incluso para la tripulación, entre la que había gente de Santiago de Compostela, ha señalado en declaraciones a medios de comunicación el vicepresidente de Operaciones de United Airlines, David Kinzelman, que ha asegurado que están "muy emocionados" de estrenar este servicio.

"Es nuestro sexto destino en España. Este país es una parte importante de nuestra red y desde aquí los clientes pueden conectar en Nueva York e ir a más de 120 destinos al otro lado del Atlántico", ha explicado Kinzelman, que ha destacado, además, la utilidad de este vuelo para los estadounidenses que quieren hacer el Camino de Santiago.

La estadounidense es la principal nacionalidad extranjera entre los peregrinos del Camino. El año pasado llegaron casi 275.000 turistas de Estados Unidos y hubo más de 40.000 peregrinos de ese país.

Por ahora, la ruta está disponible durante la presente temporada de verano y, sobre la posibilidad de prolongarla en el tiempo, el vicepresidente de la aerolínea ha deslizado un "ya veremos" tras confirmar que la demanda hasta ahora "ha sido fuerte".

También ha celebrado esta nueva ruta el director del aeropuerto, Marcos Díaz: "Supone incrementar las posibilidades de conexión internacional, colocándonos en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel", ha dicho.

Con las obras se ha regenerado el pavimento de la pista, una renovación necesaria para alargar su vida útil, aunque no supone ampliar la capacidad del aeropuerto, ha dicho su director.

La inauguración de la ruta ha contado con un acto institucional en el que también han estado presentes representantes del Gobierno central, la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago.

Aena trabaja para reforzar la conectividad aérea en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha recordado que la pavimentación de la pista contó con un presupuesto de unos 27 millones de euros y ha asegurado que la gestora aeroportuaria Aena sigue trabajando para reforzar la conectividad aérea de Galicia mediante incentivos vinculados a la apertura de nuevas rutas.

Está en marcha un grupo de trabajo para ello con todos los actores implicados, entre ellos el Ayuntamiento de Santiago, que ha pedido más "complementariedad" entre los tres aeropuertos gallegos porque la competencia no está entre ellos sino con las terminales de Oporto (Portugal) y Asturias, ha defendido hoy la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

La regidora de Santiago ha señalado que el nuevo vuelo es importante para el turismo pero también "de mucho interés para la cantidad de personas emigrantes que están en Estados Unidos".

Por su parte, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha dicho que la colaboración institucional de todas las administraciones "es más necesaria que nunca" en la cuestión aeroportuaria y ha destacado que la ruta a Nueva York "no es una conexión más" porque llega en un momento "clave", por la gran afluencia de peregrinos de Estados Unidos.

La ruta a Nueva York cuenta con tres frecuencias semanales todos los lunes, jueves y sábados hasta el 21 de septiembre.

Además de este vuelo, por la terminal compostelana pasaron en las primeras horas de la mañana de este jueves muchos pasajeros con destinos como Madrid, Tenerife o Lanzarote, que celebraron la reapertura tras más de un mes de cierre.

"Es el aeropuerto más importante de la comunidad y es importante tenerlo abierto", ha dicho a EFE José Carlos, un pasajero con destino a Lanzarote.