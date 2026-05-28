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Santiago de Compostela

Dolores Vilavedra, nueva presidenta del Consello da Cultura Galega tras el fin del mandato de Rosario Álvarez

La catedrática de la USC y actual vicepresidenta del CCG asume la presidencia con el objetivo de reforzar la divulgación, llegar a nuevos públicos y ampliar la proyección exterior de la institución

Adriana Quesada
Adriana Quesada
28/05/2026 15:12
Dolores Vilavedra, catedrática de Literatura Galega de la USC, será la nueva presidenta del Consello da Cultura Galega tras recibir el respaldo del pleno de la institución
Dolores Vilavedra, catedrática de Literatura Galega de la USC, será la nueva presidenta del Consello da Cultura Galega tras recibir el respaldo del pleno de la institución
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El pleno del Consello da Cultura Galega (CCG) ha elegido a la catedrática de Literatura Galega de la Universidade de Santiago de Compostela Dolores Vilavedra como nueva presidenta de la institución, tras la finalización del segundo mandato de Rosario Álvarez. Vilavedra, única candidatura presentada, ocupaba desde 2024 la vicepresidencia del organismo y cuenta con una amplia trayectoria dentro del propio Consello.

La presidenta electa comparecerá ahora en el Parlamento de Galicia antes de que su nombramiento sea aprobado oficialmente por el Consello da Xunta y publicado en el Diario Oficial de Galicia. Posteriormente, el pleno del CCG elegirá a los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva a propuesta de la propia Vilavedra.

En sus primeras declaraciones tras la elección, la nueva responsable del Consello da Cultura Galega apostó por una “actualización consciente” del papel de la institución de cara a su 50 aniversario. Entre sus prioridades situó el fortalecimiento del trabajo en equipo, el refuerzo de las relaciones institucionales dentro y fuera de Galicia y una mayor proyección exterior, especialmente mediante la colaboración con entidades como el Etxepare Euskal Institutua y el Institut Ramon Llull.

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Vilavedra también defendió el papel del CCG como espacio de reflexión crítica y divulgación del conocimiento científico y humanístico. Además, avanzó que uno de sus objetivos será acercar la institución a nuevos públicos, especialmente a las generaciones más jóvenes, así como facilitar el acceso a la cultura y la lengua gallegas a nuevos grupos sociales.

La nueva presidenta anunció asimismo medidas para reforzar el papel asesor del Consello, impulsar el Observatorio da Cultura Galega y avanzar en la digitalización de los fondos y archivos de la institución.

Catedrática en la USC y especialista en narrativa gallega contemporánea, Dolores Vilavedra ha desarrollado una extensa trayectoria académica y cultural vinculada a la investigación, la crítica literaria y la divulgación. También ha formado parte de distintos órganos del CCG durante la última década, donde ejerció como secretaria de la Comisión Ejecutiva y coordinadora de diferentes secciones.

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