La doctora en Física de la USC Yolanda Prezado, premio María Josefa Wonenburger 2026

La investigadora Yolanda Prezado, incorporada al CiMUS de la USC a través del programa Oportunius, ha sido distinguida con el premio María Josefa Wonenburger 2026 Xunta

El pleno de la Unidade da Muller e da Ciencia de la Xunta ha acordado otorgar el premio María Josefa Wonenburger Planells 2026 a la doctora en Física por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Yolanda Prezado.

Este galardón, que le ha sido comunicado este miércoles por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, pretende reconocer su labor de investigación en el campo de la radioterapia y la decisión ha sido adoptada por consenso y unanimidad.

Yolanda Prezado (Verín, 1977) es licenciada en Física por la Universidade de Santiago de Compostela e investigadora del Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS).

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Previamente, tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, formó parte del Institut Curie, en París, como líder del grupo de radiobiología traslacional. Durante los años 2019 y 2020 presidió el Comité Científico de la Federación Europea de Físicos Médicos y el Congreso Europeo de Física Médica. Desde su regreso a Galicia está ya configurando un polo de referencia en radioterapia avanzada en el CiMUS, con una proyección clínica y tecnológica de largo recorrido.

La Unidade da Muller e da Ciencia ha puesto en valor el papel de la premiada en las investigaciones sobre radioterapia y, específicamente, sus trabajos sobre protonterapia, un campo en el que está considerada un referente europeo.

En general, su labor se centra en impulsar tratamientos radiobiológicos frente al cáncer, con terapias menos invasivas. De hecho, sus avances fueron merecedores del premio de la Academia Francesa de las Ciencias en el año 2021.

En 2024, después de más de una década en Francia, la Dra. Prezado retornó a Galicia para incorporarse al CiMUS-USC como investigadora distinguida del programa Oportunius de GAIN.