Así es la nueva ruta sin escalas de Santiago de Compostela a Nueva York

Avión de United Airlines ADOLFO ENRIQUEZ

United Airlines ha lanzado su nueva ruta sin escalas entre Santiago de Compostela y su centro de operaciones Newark/Nueva York, con una frecuencia de tres vuelos semanales, de mayo a septiembre. Hoy, día 28 de mayo, se ha celebrado la llegada del vuelo inaugural al aeropuerto compostelano.

United es la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Galicia y Estados Unidos, además de la primera compañía en ofrecer la primera ruta regular entre Santiago de Compostela y Estados Unidos.

El nuevo servicio desde Santiago se suma a los vuelos diarios durante todo el año que United opera desde Madrid y Barcelona a Newark/Nueva York, los servicios de temporada desde Madrid y Barcelona a Washington D.C., desde Barcelona a Chicago O’Hare y San Francisco, y desde Bilbao, Málaga y Palma de Mallorca a Newark/Nueva York. Para el verano de 2026, United operará hasta nueve rutas diarias sin escalas desde España a Estados Unidos, ofreciendo seis destinos en España, más que cualquier otra aerolínea estadounidense.

“Estamos entusiasmados con el lanzamiento de nuestra primera ruta sin escalas entre Santiago de Compostela y Estados Unidos, ampliando aún más nuestra red en España”, ha afirmado Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación de Red Global y Alianzas de United Airlines. “Los viajeros de Galicia se beneficiarán de la comodidad de un servicio directo entre Santiago de Compostela y nuestro centro de operaciones en Newark/Nueva York, desde el cual United vuela a cerca de 120 destinos en todo el hemisferio occidental, mientras que nuestros clientes estadounidenses van a poder aprovechar los vuelos directos a la capital gallega y descubrir la rica historia y cultura de la región, además de conocer el final del famoso Camino de Santiago.”

“El lanzamiento del vuelo directo de United Airlines entre Newark y Santiago de Compostela no es solo un hito estratégico para el aeropuerto y para Galicia, sino también un puente que reconecta a miles de personas con sus orígenes, su historia y un territorio profundamente abierto al mundo”, ha destacado Marcos Díaz, director del Aeropuerto de Santiago. “Esta nueva ruta fortalece nuestra proyección internacional y consolida a Santiago como la puerta atlántica del noroeste de la Península Ibérica, generando oportunidades económicas y turísticas al tiempo que acerca culturas y personas a ambos lados del Atlántico.”

La nueva ruta entre Santiago de Compostela y Newark/Nueva York forma parte de la programación de verano 2026 de United Airlines, lo que subraya su posición como la aerolínea estadounidense líder sobre el Atlántico, con más destinos que cualquier otra compañía estadounidense. En el verano de 2026, United United Airlines Launches New Nonstop Service Between Santiago de Compostela and Newark/New York / será la única aerolínea con bandera estadounidense en operar vuelos sin escalas a cuatro nuevos destinos desde su centro de operaciones en Newark/Nueva York: Santiago de Compostela (España), Split (Croacia), Bari (Italia) y Glasgow (Escocia). La aerolínea también suma su primer servicio entre Washington/Dulles y Reikiavik (Islandia), así como un nuevo servicio diario sin escalas durante todo el año desde Newark/Nueva York a Seúl (Corea del Sur).

Como líder en rutas transatlánticas desde Estados Unidos, United continúa con su impulso creciente ofreciendo un total de 44 destinos en 2026 y ofreciendo casi 770 vuelos de ida y vuelta semanales para el verano de 2026. En 2026, United ofrecerá ocho destinos más que el verano pasado, incluyendo las rutas a Ulán Bator (Mongolia), Nuuk (Groenlandia), Palermo (Italia), Bilbao (España), y Madeira y Faro (Portugal), también continuará el servicio ya operativo durante todo el año desde Puerto Escondido (México) y Kaohsiung.

A nivel mundial, en 2026 United operará cerca de 930 vuelos diarios desde y hacia más de 150 destinos internacionales, incluyendo 43 que ninguna otra aerolínea estadounidense ofrece.