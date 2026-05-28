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Santiago de Compostela

Amara Brava Spritz celebra una nueva edición de Casa Amara en Santiago de Compostela

Redacción
28/05/2026 13:43
Amara Brava
Amara Brava
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Amara Brava Spritz, la bebida ready to drink de Corporación Hijos de Rivera, celebra este sábado, 30 de mayo, una nueva edición de Casa Amara, un evento experiencial efímero para conocer el producto, disfrutar de distintos momentos de consumo del spritz y de la gastronomía y el arte con los que maridan.  

Tras el éxito de la primera edición en A Coruña, la iniciativa llega ahora a Santiago de Compostela, donde tendrá lugar en Restaurante Cacao, (Rúa das Orfas, 15), un amplio espacio multigastronómico ubicado en la antigua fábrica de Chocolates Raposo.  

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una programación exclusiva para conectar con el universo de la marca de forma experiencial. Entre la 13:00h y las 15:00h, además, quienes pidan una Amara Brava Spritz podrán disfrutar de una elaboración gastronómica del chef Iago Pazos, en unidades limitadas hasta fin de existencias. 

Por la tarde, de 16:30h a 18:30h Casa Amara continuará con un taller creativo de la mano de Proxecto Bolina, en el que los participantes podrán personalizar un accesorio utilizando materiales y elementos inspirados en el imaginario visual de la marca. Las plazas para esta experiencia serán limitadas y podrán reservarse previamente a través del perfil de Instagram de Amara Brava Spritz.

La música volverá a tener un papel protagonista con una sesión en vinilo de DJMill, que acompañará el ambiente durante la tarde y la noche. Además, el evento contará con una tarotista que ofrecerá lecturas a los asistentes por orden de llegada, sumando una dimensión lúdica y experiencial a la propuesta.

Esta Casa Amara también contará con la colaboración de Xacobe Pato, creador conocido por sus diarios semanales, que transformará las experiencias vividas junto a Amara Brava Spritz en un fanzine exclusivo que se entregará durante el evento con cada consumición. El autor estará además presente firmando ejemplares durante la jornada.

El sitio será transformado para la ocasión con una ambientación especial desarrollada junto al estudio Frida Kiwi, que ayudará a crear una experiencia alineada con la esencia de Amara Brava Spritz: personalidad, creatividad y una manera propia de hacer las cosas.

Amara Brava Spritz presenta una propuesta fresca, sofisticada y lista para disfrutar. Disponible en botella 75cl y 20cl, destaca por la practicidad de su propuesta en formato ready to drink, ofreciendo una experiencia de consumo excelente sin necesidad de preparación. Con un perfil refrescante y equilibrado, Amara Brava Spritz apuesta por la espontaneidad, la calidad y por un estilo de consumo moderno. 

Con esta nueva edición, Casa Amara continúa consolidándose como un formato propio dentro del universo Amara Brava Spritz, capaz de reunir cultura, creatividad y gastronomía en espacios únicos y con una identidad muy marcada. 

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