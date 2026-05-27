La USC investiga el impacto ambiental de los centros de datos y el coste real de la digitalización

Investigadores de la USC estudian el impacto ambiental de los centros de datos y el consumo de recursos asociado a la expansión de la digitalización USC

La USC está desarrollando el proyecto DataECO, centrado en analizar el impacto ambiental, social y político de los centros de datos y de la expansión de la digitalización.

El equipo investigador, integrado por Emiliano Treré y Ezequiel Soriano, estudia cómo estas infraestructuras digitales —clave para el funcionamiento de internet, la inteligencia artificial o las plataformas online— generan un alto consumo de energía y materiales, y cómo esto se relaciona con la crisis climática y los límites del modelo digital actual.

El proyecto plantea que los datos no son algo abstracto, sino que dependen de grandes infraestructuras que tienen un fuerte impacto en el territorio y en los recursos naturales. En este contexto, se analizan también las distintas “soluciones” que se proponen para reducir ese impacto, desde mejoras en eficiencia energética hasta propuestas más disruptivas como la reducción del uso de tecnología o nuevas formas de almacenamiento de datos.

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DataECO compara casos de España, Italia, Irlanda y Chile, y combina trabajo de campo, entrevistas y análisis de contenidos para entender cómo se está produciendo el debate sobre el impacto ambiental de la tecnología.

El objetivo es generar conocimiento útil no solo para el ámbito académico, sino también para administraciones públicas, activistas y ciudadanía interesada en el impacto real de la digitalización.

El proyecto se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, dentro del grupo de investigación Novos Medios, y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del programa ATRAE.

En los próximos meses, el equipo continuará con actividades de difusión y participación en congresos internacionales, además de una reunión de expertos que se celebrará en Santiago de Compostela en septiembre.