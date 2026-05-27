Trabajadoras de limpieza de colegios públicos de Santiago anuncian dos días de huelga

Trabajadoras del servicio de limpieza y conserjería de colegios públicos de Santiago, gestionado por la empresa Lacera, anunciaron este miércoles dos jornadas de huelga CIG

Trabajadoras de la empresa Lacera, encargada de la limpieza y la conserjería de colegios públicos en Santiago de Compostela, irán a la huelga el próximo lunes y martes, 1 y 2 de junio, para reclamar que se les apliquen las mejoras laborales y retributivas incluidas en el nuevo contrato municipal pero que, sostienen, la concesionaria se niega a aplicar.

Así lo ha anunciado este miércoles el representante de la CIG, Paulo Rubido, que, junto a trabajadoras de este servicio fuertemente feminizado y "altamente precarizado", ha comparecido ante los medios de comunicación para dar testimonio de la situación que sufren las empleadas.

Rubido ha explicado que las trabajadoras sufrían las consecuencias de "un contrato que no se actualizaba desde 2012" y que "es, sin duda, el más precario en cuanto a condiciones laborales del todo el ayuntamiento de Santiago".

Este contrato, ha argumentado, estaba "plagado de situaciones ilegales", entre ellas, el no respetar los descansos, solapar festivos con vacaciones, superar la jornada laboral o abusar de la temporalidad.

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"Desde hace año y medio venimos trabajando de manera constante, en comunicación con el Ayuntamiento de Santiago, en abordar una situación que para la plantilla es insostenible", ha dicho el representante de la CIG.

Dentro de esas conversaciones, Rubido ha reconocido la sensibilidad del ayuntamiento y su disposición a solucionar esta situación. De hecho, ha apuntado, "afrontó una nueva licitación con una dotación económica suficiente para abordar la situación del sector". "Sería mentir decir que el ayuntamiento no es consciente de esta situación de precariedad", ha apostillado.

Frente a un contrato que "contó con la participación sindical en la elaboración de los pliegos", y ante el que se sienten satisfechos, Paulo Rubido ha denunciado ahora la "negativa de la empresa a hablar para aplicar esas mejoras", amparadas por una subida de la dotación económica, sin que el ayuntamiento intervenga para hacerlas efectivas.

Huelga

Por ello, la CIG ha anunciado que el personal de limpieza irá a la huelga los días 1 y 2 de junio y han avanzado que llevarán a Inspección de Trabajo si la empresa contrata personas eventuales para solventar el trabajo esas jornadas. Además, advierten de que, si no se soluciona la cuestión, empezarán el curso "en huelga indefinida".

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Tiene que terminar la parcialidad, cumplir la legalidad vigente en materia de descansos, y homogeneizar las condiciones a los contratos de limpieza de todas las instalaciones municipales. Los paros afectarán a centros públicos de Santiago con alumnos de entre 4 y 12 años y "va a tener una incidencia muy elevada", advierten.

Además, las dos jornadas realizarán por Santiago una 'Rondalla porcona', que será desde la Plaza de Galicia al Obradoiro el día 1 y desde San Caetano al Obradoiro el día 2, para demostrar que "la limpieza solo existe cuando falta".

Los principales puntos de fricción son relativos a la jornada laboral y a las retribuciones, y los trabajadores reclaman que se les apliquen las condiciones laborales de la limpieza de otras instalaciones municipales.

Aunque la empresa aceptó aplicar desde el curso que viene cuestiones de jornada, como las 37 horas y media semanales; rechaza poner en marcha las medidas acordadas de ámbito económico, señala la CIG, como un plus anual de 1.500 euros, el 100% de pago durante una baja o la posibilidad de acceder a siete días de asuntos propios.