O teatro de rúa ‘De luxo a lixo’ leva á Praza Roxa a reflexión sobre os residuos voluminosos

A campaña municipal busca concienciar á veciñanza compostelá sobre o abandono de mobles e obxectos nas rúas e informar dos servizos de recollida dispoñibles

Redacción
27/05/2026 17:00
O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Xesús Domínguez, visitou o posto informativo da campaña ‘De luxo a lixo’ instalado este martes na Praza Roxa
Concello de Santiago
Os exteriores da Biblioteca Concepción Arenal no Campus Vida de Santiago de Compostela acolleron esta mañá a peza de teatro de rúa ‘De luxo a lixo’, unha proposta impulsada polo Concello de Santiago dentro da campaña do mesmo nome para concienciar sobre o abandono de residuos voluminosos na rúa.

Coa participación directa das persoas asistentes, esta actividade busca reflexionar sobre como é vivir nun mundo no que todo é de usar e tirar e informar a veciñanza sobre como desfacerse destes obxectos dun xeito correcto e respectuoso.

A obra de teatro de rúa ‘De Luxo a Lixo’ ofrecerá este mércores 27 de maio dúas funcións para promover o uso responsable do servizo municipal de recollida de voluminosos e do punto limpo

O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Xesús Domínguez, visitou posteriormente o posto informativo da campaña situado na Praza Roxa de Santiago, onde puxo o acento na concienciación sobre o abandono de residuos voluminosos na rúa.

