Gabriela González presenta en Santiago su primera novela ‘Casi adultos’

aeroclub santiago Páxinas Galegas

La periodista y escritora Gabriela González, más conocida como @malaherba en sus redes sociales donde comparte textos, presenta en el Aeroclub de Santiago su primera novela 'Casi adultos' mañana, 28 de mayo, a las 19.00 horas.

Durante la presentación estará acompañada por la periodista Ana Gayoso, en un acto que acogerá público hasta completar aforo y es una oportunidad para que los asistentes participen con preguntas y comentarios a la autora.

En 'Casi adultos' (Destino, 2026), Gabriela González escribe desde el desconcierto y la atención. Desde la conciencia de que crecer no significa tenerlo todo claro, sino aprender a convivir con la incertidumbre.