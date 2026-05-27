Santiago de Compostela
Gabriela González presenta en Santiago su primera novela ‘Casi adultos’
La periodista y escritora, conocida como @malaherba, estará acompañada por Ana Gayoso en un acto en el Aeroclub este jueves a las 19.00 horas
La periodista y escritora Gabriela González, más conocida como @malaherba en sus redes sociales donde comparte textos, presenta en el Aeroclub de Santiago su primera novela 'Casi adultos' mañana, 28 de mayo, a las 19.00 horas.
Durante la presentación estará acompañada por la periodista Ana Gayoso, en un acto que acogerá público hasta completar aforo y es una oportunidad para que los asistentes participen con preguntas y comentarios a la autora.
En 'Casi adultos' (Destino, 2026), Gabriela González escribe desde el desconcierto y la atención. Desde la conciencia de que crecer no significa tenerlo todo claro, sino aprender a convivir con la incertidumbre.