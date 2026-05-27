Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Gabriela González presenta en Santiago su primera novela ‘Casi adultos’

La periodista y escritora, conocida como @malaherba, estará acompañada por Ana Gayoso en un acto en el Aeroclub este jueves a las 19.00 horas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/05/2026 18:22
aeroclub santiago
aeroclub santiago
Páxinas Galegas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La periodista y  escritora Gabriela González, más conocida como @malaherba en sus redes sociales donde comparte textos, presenta en el Aeroclub de Santiago su primera novela 'Casi adultos' mañana, 28 de mayo, a las 19.00 horas

Durante la presentación estará acompañada por la periodista Ana Gayoso, en un acto que acogerá público hasta completar aforo y es una oportunidad para que los asistentes participen con preguntas y comentarios a la autora. 

En 'Casi adultos' (Destino, 2026), Gabriela González escribe desde el desconcierto y la atención. Desde la conciencia de que crecer no significa tenerlo todo claro, sino aprender a convivir con la incertidumbre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

aeroclub santiago

Gabriela González presenta en Santiago su primera novela ‘Casi adultos’
Adriana Quesada
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a reitora da USC, Rosa Crujeiras, durante a reunión de traballo celebrada este martes entre ambas institucións e os seus equipos técnicos

Concello de Santiago e USC abren unha nova etapa de colaboración institucional con reunión de traballo entre equipos
Redacción
Investigadores de la USC estudian el impacto ambiental de los centros de datos y el consumo de recursos asociado a la expansión de la digitalización

La USC investiga el impacto ambiental de los centros de datos y el coste real de la digitalización
Adriana Quesada
Alumnado do IES Antonio Fraguas presenta no Teatro Principal de Santiago o musical ‘CHÁMALLE Xe’

O alumnado do IES Antonio Fraguas leva ao Teatro Principal o musical ‘CHÁMALLE Xe’
Redacción