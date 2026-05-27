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Santiago de Compostela

El PSdeG acusa al gobierno de Sanmartín de dejar “peor do que estaba” el acceso al CPEE da Barcia

Marta Abal critica que la reparación municipal dejó grava suelta en la vía y dificulta el paso del alumnado con movilidad reducida

Redacción
27/05/2026 17:06
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El PSOE de Santiago denunció este martes el estado de la vía principal de acceso al Cpee da Barcia tras las obras realizadas por el Concello. La concejala socialista Marta Abal acusó al gobierno de Goretti Sanmartín de haber dejado la carretera “peor do que estaba” después de la actuación ejecutada recientemente.

Abal explicó que el pavimento ya presentaba problemas antes de las obras, especialmente para el alumnado con movilidad reducida y sus familias, pero aseguró que la situación empeoró tras la reparación municipal. “Se ata o de agora o pavimento presentaba numerosas fochancas que as familias e o alumnado tiñan que sortear coas cadeiras de rodas, as tarefas de reparación deixaron a estrada peor do que estaba”, afirmó.

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La edil socialista alertó además de que la grava suelta existente actualmente en la vía “dificulta os desprazamentos do alumnado e pode resultar perigosa para as nenas e nenos con mobilidade reducida”.

La concejala criticó también las explicaciones ofrecidas por el gobierno local, después de que el edil responsable argumentase que no se trata de una vía muy transitada y que, por tanto, no era necesario asfaltar en caliente. 

Para Abal, esa afirmación “é incerta”, ya que por la carretera circulan diariamente autobuses escolares, vehículos de servicio, reparto y usuarios en silla de ruedas.

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Desde el PSdeG consideran que estas declaraciones reflejan “unha profunda falta de sensibilidade do goberno local cos dereitos e coa dignidade das nenas e nenos, das mozas e mozos con discapacidade e das súas familias”.

La concejala trasladó además el apoyo del grupo socialista a las reivindicaciones de la Anpa del Cpee da Barcia y reclamó al ejecutivo municipal una actuación inmediata para solucionar el problema “á altura das necesidades reais das persoas que utilizan esta vía cada día”.

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