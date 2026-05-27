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Santiago de Compostela

El Cpeig recibe el Premio Alcanza por su programa educativo de ciberseguridad ‘Navega con Rumbo’

La iniciativa, impulsada junto a la Xunta, lleva 15 años formando a menores, familias y docentes en el uso seguro y responsable de Internet

Redacción
27/05/2026 12:14
Fernando Suárez, recogió este martes en Madrid el Premio Alcanza de la Asociación Española de Banca
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El presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig), Fernando Suárez, recogió este martes en Madrid el Premio Alcanza de la Asociación Española de Banca, a través de su Fundación AEB, en la categoría de proyectos innovadores de capacitación digital y ciberseguridad dirigidos a niños y jóvenes.

El galardón, dotado con 10.000 euros, reconoce en su segunda edición al programa ‘Navega con Rumbo polo Ciberespazo’, una iniciativa impulsada por el Cpeig en colaboración con la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

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El proyecto promueve el uso seguro y responsable de Internet entre escolares, profesorado y familias mediante charlas divulgativas impartidas por ingenieras e ingenieros informáticos colegiados en centros educativos gallegos. Las sesiones están dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria, 1º de ESO y 1º de Formación Profesional Básica.

Los contenidos se centran en la prevención de riesgos en la red, como el ciberacoso, la sobreexposición o la pérdida de privacidad, además de ofrecer recomendaciones para una navegación segura y útil. El programa también incluye la elaboración de guías de buenas prácticas y materiales didácticos disponibles en la web del proyecto.

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Durante el acto de entrega, Fernando Suárez destacó que “Navega con Rumbo é un programa que leva 15 anos formando a nenos, nenas, familias e docentes no uso seguro e responsable de Internet, chegando xa a máis de 250.000 menores en Galicia”.

El presidente del Cpeig agradeció además el reconocimiento de la Asociación Española de Banca y aseguró que el premio supone un recoñecemento emocionante ao traballo colectivo de moitas persoas que cren que a educación dixital pode cambiar vidas e protexer o futuro da nosa mocidade”. También subrayó que iniciativas como esta refuerzan “a idea de que protexer á nosa mocidade na contorna dixital é unha responsabilidade colectiva”

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