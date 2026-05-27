El Cpeig recibe el Premio Alcanza por su programa educativo de ciberseguridad ‘Navega con Rumbo’

Fernando Suárez, recogió este martes en Madrid el Premio Alcanza de la Asociación Española de Banca

El presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig), Fernando Suárez, recogió este martes en Madrid el Premio Alcanza de la Asociación Española de Banca, a través de su Fundación AEB, en la categoría de proyectos innovadores de capacitación digital y ciberseguridad dirigidos a niños y jóvenes.

El galardón, dotado con 10.000 euros, reconoce en su segunda edición al programa ‘Navega con Rumbo polo Ciberespazo’, una iniciativa impulsada por el Cpeig en colaboración con la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

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El proyecto promueve el uso seguro y responsable de Internet entre escolares, profesorado y familias mediante charlas divulgativas impartidas por ingenieras e ingenieros informáticos colegiados en centros educativos gallegos. Las sesiones están dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria, 1º de ESO y 1º de Formación Profesional Básica.

Los contenidos se centran en la prevención de riesgos en la red, como el ciberacoso, la sobreexposición o la pérdida de privacidad, además de ofrecer recomendaciones para una navegación segura y útil. El programa también incluye la elaboración de guías de buenas prácticas y materiales didácticos disponibles en la web del proyecto.

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Durante el acto de entrega, Fernando Suárez destacó que “Navega con Rumbo é un programa que leva 15 anos formando a nenos, nenas, familias e docentes no uso seguro e responsable de Internet, chegando xa a máis de 250.000 menores en Galicia”.

El presidente del Cpeig agradeció además el reconocimiento de la Asociación Española de Banca y aseguró que el premio supone “un recoñecemento emocionante ao traballo colectivo de moitas persoas que cren que a educación dixital pode cambiar vidas e protexer o futuro da nosa mocidade”. También subrayó que iniciativas como esta refuerzan “a idea de que protexer á nosa mocidade na contorna dixital é unha responsabilidade colectiva”