Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC acolle as xornadas RIFDE cun debate sobre o futuro do financiamento autonómico e o papel das universidades

A reitora Rosa Crujeiras reclama un financiamento universitario estable e vincula a reforma do sistema autonómico coas políticas públicas das próximas décadas

Redacción
26/05/2026 18:00
A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolle ata este mércores as xornadas da rede RIFDE sobre financiamento autonómico
A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolle ata este mércores as xornadas da rede RIFDE sobre financiamento autonómico
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

As Xornadas da Rede de Investigadores en Financiamento autonómico e Descentralización financeira en España (RIFDE) sobre finanzas autonómicas congregan anualmente especialistas, persoal académico e autoridades de distintos niveis de goberno para analizar en profundidade as finanzas autonómicas. A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolleu este martes 26 o acto inaugural das xornadas RIFDE que se estenderán ata este mércores 27. A sesión estivo presidida pola reitora Rosa Crujeiras e no acto tamén participaron Miguel Corgos López-Prado, conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia; e Santiago Lago Peñas, en representación do comité organizador.

A reitora puxo o foco na reforma do sistema de financiamento autonómico, “un debate que determinará o rumbo dos nosos servizos públicos durante as próximas décadas”, destacou. Nese debate, continuou, “as universidades públicas deben ocupar un lugar central, non como unha partida residual do orzamento, senón como o investimento estratéxico que sostén o futuro do país”.

La manifestación del sector del metal recorrió este martes las calles de Santiago dentro de la segunda jornada de huelga convocada por CIG, UGT y CC.OO. para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo

Cientos de trabajadores del metal toman Santiago para exigir desbloquear el convenio

Más información

Neste senso, Rosa Crujeiras lembrou que na Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, o artigo 55 sobre suficiencia financeira establece alcanzar o 1% do PIB en gasto público en universidades. “Non é unha aspiración retórica”, sinalou a reitora. “É un compromiso legal, democraticamente adoptado, que obriga aos poderes públicos a actuar”, engadiu. 

A reitora destacou que “cada euro investido en educación superior xera retornos económicos, sociais e científicos que multiplican o investimento inicial. As universidades públicas somos o motor da transferencia de coñecemento ás empresas, a orixe das patentes, o sementeiro das e os profesionais que o país necesita en sanidade, tecnoloxía, educación e cultura. Recortar ou estancar o seu financiamento non é austeridade responsable; é hipotecar a capacidade competitiva de España na economía do coñecemento”.

A Rede de Investigadores en Financiamento autonómico e Descentralización financeira en España (RIFDE) é unha plataforma de transferencia de coñecemento e de discusión sobre o Estado autonómico. Ademais do profesor Lago, completan o comité organizador os profesores da USC, María Cadaval e Xoaquín Fernández Leiceaga, ademais de Jorge Martínez-Vázquez da Georgia State University.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Todos los premiados en el evento

Centros de Teo, Santiago y Ames, premiados por la Xunta por sus proyectos de convivencia e inclusión
Redacción
Diego Cacheiro se proclamó campeón el pasado fin de semana en Padrón

Diego Cacheiro, campeón gallego absoluto de ajedrez rápido
Redacción
A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC acolle ata este mércores as xornadas da rede RIFDE sobre financiamento autonómico

A USC acolle as xornadas RIFDE cun debate sobre o futuro do financiamento autonómico e o papel das universidades
Redacción
A obra de teatro de rúa ‘De Luxo a Lixo’ ofrecerá este mércores 27 de maio dúas funcións para promover o uso responsable do servizo municipal de recollida de voluminosos e do punto limpo

Santiago leva ao rueiro unha obra de teatro para concienciar sobre os residuos voluminosos
Redacción