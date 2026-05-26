Una mujer cae con su coche al río Sar desde el aparcamiento del Hospital de Conxo

Río Sar Concello de Ames

Una mujer se ha precipitado este martes al río Sar con su vehículo desde el aparcamiento del Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, según ha informado el 112 Galicia a Europa Press.

Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que el accidente tuvo lugar en torno a las 9.00 horas de este martes y se pasó el aviso a la Policía Local.

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Una vez en el lugar, los agentes desplazados comprobaron que la conductora no había resultado herida.