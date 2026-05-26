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Santiago de Compostela

Una mujer cae con su coche al río Sar desde el aparcamiento del Hospital de Conxo

La conductora, que se precipitó con el vehículo en Santiago, resultó ilesa

Europa Press
26/05/2026 15:18
El Ayuntamiento anuncia alegaciones a la resolución de Augas de Galicia mientras avanzan las obras de la nueva depuradora
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Una mujer se ha precipitado este martes al río Sar con su vehículo desde el aparcamiento del Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, según ha informado el 112 Galicia a Europa Press.

Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que el accidente tuvo lugar en torno a las 9.00 horas de este martes y se pasó el aviso a la Policía Local.

Investigada una empleada de una residencia de Ames por robo y maltrato a mayores

Más información

Una vez en el lugar, los agentes desplazados comprobaron que la conductora no había resultado herida.

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