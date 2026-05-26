Santiago estrena visitas conjuntas a la Catedral y San Martín Pinario 

El Museo Diocesano de Santiago forma parte del recorrido guiado Archivo

Desde este mayo está en marcha una nueva modalidad de visita que permite conocer de forma conjunta la Catedral de Santiago y el antiguo monasterio de San Martín Pinario, donde se ubica el recién inaugurado Museo Diocesano.

Estas visitas, organizadas por el Museo Catedral de Santiago, ofrecen un recorrido guiado por especialistas en arte e historia que comienza en el interior de la catedral y continúa en San Martín Pinario, incluyendo el Museo Diocesano, la iglesia, la sacristía, el claustro y el antiguo coro de madera de la catedral compostelana, actualmente expuesto en este espacio.

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La iniciativa se enmarca en el programa Compostela Sacra, impulsado por la Fundación Catedral, con el objetivo de poner en valor y difundir el patrimonio histórico y artístico conservado por la Iglesia en Santiago de Compostela.

Además de su valor cultural, esta nueva propuesta busca fomentar visitas de calidad en torno al patrimonio jacobeo y contribuir a ampliar el tiempo de estancia de los visitantes en la ciudad.

Las visitas se ofrecen de martes a sábado, con tres pases diarios, y pueden reservarse previamente a través de la web, en español e inglés.