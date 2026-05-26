Profesionales de toda Galicia participan en Santiago en una máster class de peluquería

Las mujeres participantes en la masterclass

Santiago de Compostela acogió la segunda Máster Class de recogidos de peinados, una jornada formativa centrada en las técnicas más innovadoras del sector de la peluquería.

El evento estuvo dirigido por Verónica Aira, formadora de alto rendimiento en técnicas de peluquería y creadora de Artia Beauty Education, quien compartió sus conocimientos y experiencia con las asistentes a través de una formación práctica y especializada.

La iniciativa contó también con la participación de la estilista compostelana Ariadna Gómez, asociada a Compostela Monumental e impulsora de esta propuesta, que busca acercar formación técnica de calidad a los profesionales del sector en Galicia.

La jornada se celebró en el local de la Asociación de Comerciantes e Profesionais CCA Compostela Monumental, en la Algalia de Arriba, y reunió a participantes procedentes de distintas localidades gallegas como Santiago, Sanxenxo, Lugo, Dumbría, Bueu, Bertamiráns u Ordes.

Durante las sesiones de mañana y tarde, las asistentes pudieron conocer y practicar hasta 17 tipos de recogidos diferentes, trabajando de forma directa junto a Verónica Aira para profundizar en cada una de las técnicas.

La organización agradeció la colaboración de Compostela Monumental por facilitar la celebración de este tipo de iniciativas formativas vinculadas a la evolución y profesionalización del sector.