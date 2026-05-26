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Santiago de Compostela

Pedro Blanco destaca el trabajo de Fademga en favor de la inclusión laboral

El delegado del Gobierno participó en la jornada conmemorativa del 25 aniversario del servicio de empleo y formación de la entidad

Redacción
26/05/2026 16:10
Pedro Blanco, delegado de goberno no aniversario da organización
Pedro Blanco, delegado de goberno no aniversario da organización
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reconoció este martes la labor de Fademga Plena Inclusión Galicia en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante la inauguración de la jornada 'Construíndo emprego', celebrada en la Cidade da Cultura con motivo del 25 aniversario del servicio de empleo y formación de la entidad.

En el acto, en el que también participó el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Pedro Blanco felicitó al presidente de Famdega, Eladio Pérez, por la trayectoria de un servicio que calificó como plenamente consolidado en el mercado laboral gallego.

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El delegado destacó el trabajo desarrollado durante estos años por la federación y defendió que “no mundo caben todas as persoas, coas nosas capacidades, talentos e diferenzas”, reivindicando la importancia de avanzar hacia una sociedad y un mercado laboral más inclusivos.

Asimismo, subrayó que “detrás de cada posto de traballo hai unha historia de superación persoal” y puso en valor el papel de la diversidad y la inclusión como motores de transformación social.

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Durante su intervención, Pedro Blanco reiteró el apoyo del Gobierno de España a las políticas de inclusión laboral y al trabajo desarrollado por Fademga, apostando por seguir mejorando el acceso al empleo, la formación y la incorporación de personas con discapacidad a la administración y a las empresas.

El delegado también tuvo palabras de reconocimiento para las familias, especialmente “as que pelexastes cando ninguén falaba de inclusión, cando non había camiños feitos e había que abrilos”, destacando su papel en la eliminación de barreras y en la conquista de derechos.

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