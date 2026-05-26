O Museo do Pobo Galego proxecta a curtametraxe documental Costa e os castelos
O pase contará cun coloquio con Alejandro Gándara Porteiro e Manuel Lucas Mariño sobre patrimonio, memoria e territorio na Costa da Morte
O Museo do Pobo Galego acollerá este mércores 27 de maio, ás 19.00 horas, a proxección especial da curtametraxe documental Costa e os castelos, dirixida por Alejandro Gándara Porteiro. A sesión estará aberta ao público e contará cun coloquio posterior coa participación do propio director e de Manuel Lucas Mariño, presentado polo historiador e membro do padroado do museo Xosé María Lema Suárez.
O documental propón unha viaxe pola Costa da Morte a través dos seus castelos, torres e pazos, combinando historia, memoria e paisaxe nun relato sobre a identidade do territorio. A peza percorre espazos como o Castelo de Vimianzo, as Torres de Mens, a Torre da Penela, as Torres do Allo ou o Castelo de San Carlos.
Inspirada na curtametraxe Ô saisons, Ô châteaux, de Agnès Varda, a obra mestura investigación histórica e tratamento artístico cunha narración guiada pola voz en off da poeta e escritora María Lado.
A proxección permitirá tamén abrir unha conversa arredor da relación entre cinema e patrimonio e da importancia de achegar estes espazos históricos a novos públicos a través de formatos audiovisuais contemporáneos.
A proxección chega despois das primeiras presentacións públicas do documental na Costa da Morte e nun momento especialmente significativo para o seu equipo, xa que Alejandro Gándara Porteiro e Manuel Lucas Mariño foron recoñecidos recentemente co Premio Mestre Mateo a Mellor Documental por 360 Curvas, traballo no que participaron como codirector e director de fotografía, respectivamente.