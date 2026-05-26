O Ateneo de Santiago acolle un faladoiro sobre voluntariado e saúde mental coa asociación Itínera
O encontro achegará o labor de compañía, apoio e inclusión social que desenvolve a entidade no ámbito da saúde mental
O Ateneo de Santiago celebrará o vindeiro mércores, 27 de maio, ás 19.30 horas, un novo faladoiro no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo baixo o título 'Voluntarios comprometidos en saúde mental: Itínera'.
A actividade contará coa participación de Carlos Martínez Uzal, coordinador da Asociación 'Itínera, Voluntarios en Saúde Mental', e María del Carmen Seoane, membro da directiva da entidade.
Esta iniciativa xorde da colaboración entre o grupo de traballo Ateneo Solidario e a Asociación Itínera, co obxectivo de achegar á cidadanía unha realidade de crecente relevancia social como é a saúde mental.
Durante o encontro realizarase unha presentación xeral da asociación, das persoas que forman parte do proxecto e das diferentes liñas de acción que desenvolven para responder ás necesidades tanto das persoas usuarias como do voluntariado implicado.
O faladoiro permitirá coñecer máis de preto o traballo diario dunha entidade que promove o acompañamento, o apoio e a participación social arredor da saúde mental.
A Asociación Itínera é unha organización sen ánimo de lucro que traballa para favorecer a inclusión persoal, social e laboral das persoas con trastornos relacionados coa saúde mental.
Para acadar este obxectivo desenvolve unha ampla variedade de iniciativas de carácter educativo, cultural e laboral orientadas a fomentar a autonomía progresiva das persoas participantes e facilitar a súa integración plena na sociedade.