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Santiago de Compostela

El PSOE de Santiago denuncia retrasos de casi 80 días en el pago a proveedores

Los socialistas critican la gestión económica del gobierno local y alertan de una deuda pendiente que supera los 15 millones de euros

Redacción
26/05/2026 17:08
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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El grupo socialista santiagués ha denunciado el “caos absoluto” en la gestión económica del gobierno de Goretti Sanmartín tras conocerse los últimos datos del Ministerio de Hacienda sobre el periodo medio de pago a proveedores.

La concejala socialista Marta Abal señaló que en marzo de 2026 el ayuntamiento registró un plazo medio de pago de 84,87 días, la cifra más alta en un mes de marzo desde 2020, cuando se situaba en 48 días. Según explicó, esto supone un incremento de más del 75% y evidencia, a su juicio, un empeoramiento progresivo de la situación.

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Abal advirtió además de que el primer trimestre del año se cerró con una media de 79,96 días para el pago de facturas, cuando la ley establece un plazo máximo de 30 días. También alertó de que el importe pendiente de pago asciende a unos 15,5 millones de euros.

La edil socialista aseguró que el problema no es de liquidez, sino de “falta de xestión e de rumbo”, y criticó decisiones organizativas del gobierno local, como la centralización de la gestión económica.

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Asimismo, denunció que el Concello continúa sin aprobar la liquidación del presupuesto de 2025, lo que, según afirmó, agrava los retrasos en los pagos a proveedores.

El PSdeG también cuestiona la falta de planificación en la gestión de contratos municipales, citando áreas como el suministro de agua, el mantenimiento del túnel del Hórreo, la gestión de multas de tráfico o las escuelas infantiles, que, según señalan, se encuentran en situación precaria o con contratos caducados.

Abal reclamó al gobierno municipal que adopte medidas de planificación y mejora de la gestión económica para evitar lo que calificó como una actuación “a ciegas” en la administración local.

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