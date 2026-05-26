El Ateneo de Santiago proyecta 'A rapaza da fábrica de mistos' en su Cineclub
La sesión forma parte del ciclo dedicado a Aki Kaurismäki y contará con la presentación de Rosa Rodríguez Porto
O Ateneo de Santiago celebrará o martes unha nova sesión do Cineclub Ateneo coa proxección da película A rapaza da fábrica de mistos (Tulitikkutehtaan tyttö [The Match Factory Girl]), incluída no ciclo 'O cinema de Aki Kaurismäki'.
A actividade terá lugar ás 19.00 horas no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo do Ateneo (Praza de Salvador Parga, 4-2º) e contará coa presentación e comentario de Rosa Rodríguez Porto, profesora de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela.
Dirixida por Aki Kaurismäki en 1990, a película segue a historia dunha moza que desenvolve un traballo repetitivo nunha fábrica de mistos e que leva unha vida marcada pola soidade, a ausencia de afecto e a incomprensión no ámbito familiar. Nunha procura de escapar desa realidade, intenta atopar nas súas saídas nocturnas unha vía de evasión e unha oportunidade para mudar o seu destino. Co estilo austero e característico do cineasta finlandés, a obra aborda cuestións como a alienación, a marxinación social e a vulnerabilidade emocional.
A rapaza da fábrica de mistos constitúe a terceira e derradeira entrega da coñecida 'Triloxía do proletariado', iniciada con Sombras no paraíso e continuada con Ariel. O ciclo organizado polo Cineclub Ateneo permite achegarse á filmografía dun dos directores europeos máis recoñecidos das últimas décadas, caracterizado por un cinema de forte carga humana, minimalista e profundamente atento ás vidas cotiás dos sectores máis desfavorecidos.