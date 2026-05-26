Diego Cacheiro, campeón gallego absoluto de ajedrez rápido

Diego Cacheiro se proclamó campeón el pasado fin de semana en Padrón Martin Cacheiro

Diego Cacheiro Blanco, jugador de la Sección Deportiva USC, se ha proclamado campeón gallego absoluto de ajedrez en la modalidad de partidas rápidas. Además, el ajedrecista logró la tercera posición en la modalidad de partidas relámpago.

El campeonato se celebró este fin de semana en Padrón, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del panorama gallego.

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Con tan solo 17 años, Cacheiro Blanco ya se había proclamado en el mes de abril campeón gallego absoluto de ajedrez, convirtiéndose entonces en la segunda persona más joven en lograr este reconocimiento.