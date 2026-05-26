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Santiago de Compostela

Diego Cacheiro, campeón gallego absoluto de ajedrez rápido

El jugador de la USC también fue tercero en la modalidad de partidas relámpago disputadas en Padrón

Redacción
26/05/2026 19:05
Diego Cacheiro se proclamó campeón el pasado fin de semana en Padrón
Diego Cacheiro se proclamó campeón el pasado fin de semana en Padrón
Martin Cacheiro
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Diego Cacheiro Blanco, jugador de la Sección Deportiva USC, se ha proclamado campeón gallego absoluto de ajedrez en la modalidad de partidas rápidas. Además, el ajedrecista logró la tercera posición en la modalidad de partidas relámpago.

El campeonato se celebró este fin de semana en Padrón, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del panorama gallego.

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Con tan solo 17 años, Cacheiro Blanco ya se había proclamado en el mes de abril campeón gallego absoluto de ajedrez, convirtiéndose entonces en la segunda persona más joven en lograr este reconocimiento.

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